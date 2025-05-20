Домашние фокусы: как приготовить варенье без сахара, которое понравится даже детям

Сладкий завтрак — удовольствие, но часто и риск: большинство покупных джемов содержат не менее 55% сахара. Это не просто вкус — это резкий скачок глюкозы, за которым следуют упадок сил и утренний голод. Но хорошая новость: варенье можно сделать вкусным и безопасным — даже для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.
Французский диетолог и автор кулинарных книг Мари-Лор Андре делится простым рецептом из своей книги "50 вкусных рецептов против диабета". Всего несколько минут — и на ваших тостах уже варенье, которое не вызывает всплесков инсулина.
Основные ингредиенты:
200 г замороженной малины
1 ст. л. семян чиа
немного апельсинового сока
1 ч. л. сиропа агавы (по вкусу)
Как готовить:
Разомните ягоды, смешайте с остальными ингредиентами, дайте немного постоять — всё готово! После остывания смесь можно хранить в холодильнике до 5 дней. Варенье получается фруктовое, нежное и без "сахарной бомбы" внутри.
Есть и другие быстрые, полезные варианты:
Разомните банан или ягоды и намажьте на цельнозерновой тост
Используйте пюре из яблок без сахара, добавив немного ванили или корицы
Попробуйте ореховые пасты без сахара (из миндаля, арахиса, фундука): они насыщают и стабилизируют уровень сахара
Гречневая лепёшка с ягодами — ещё один вкусный и безопасный завтрак
Вы можете есть вкусные тосты по утрам и не бояться глюкозных "горок". Натуральные ингредиенты, минимум сахара и максимум пользы — всё это реально, без жертв.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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