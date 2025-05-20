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Домашние фокусы: как приготовить варенье без сахара, которое понравится даже детям

1:54
Еда

Сладкий завтрак — удовольствие, но часто и риск: большинство покупных джемов содержат не менее 55% сахара. Это не просто вкус — это резкий скачок глюкозы, за которым следуют упадок сил и утренний голод. Но хорошая новость: варенье можно сделать вкусным и безопасным — даже для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Малиновое варенье
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малиновое варенье

Домашнее варенье с низким гликемическим индексом

Французский диетолог и автор кулинарных книг Мари-Лор Андре делится простым рецептом из своей книги "50 вкусных рецептов против диабета". Всего несколько минут — и на ваших тостах уже варенье, которое не вызывает всплесков инсулина.

Основные ингредиенты:

  • 200 г замороженной малины

  • 1 ст. л. семян чиа

  • немного апельсинового сока

  • 1 ч. л. сиропа агавы (по вкусу)

Как готовить:
Разомните ягоды, смешайте с остальными ингредиентами, дайте немного постоять — всё готово! После остывания смесь можно хранить в холодильнике до 5 дней. Варенье получается фруктовое, нежное и без "сахарной бомбы" внутри.

А если нет времени

Есть и другие быстрые, полезные варианты:

  • Разомните банан или ягоды и намажьте на цельнозерновой тост

  • Используйте пюре из яблок без сахара, добавив немного ванили или корицы

  • Попробуйте ореховые пасты без сахара (из миндаля, арахиса, фундука): они насыщают и стабилизируют уровень сахара

  • Гречневая лепёшка с ягодами — ещё один вкусный и безопасный завтрак

Итог: сладко — не значит вредно

Вы можете есть вкусные тосты по утрам и не бояться глюкозных "горок". Натуральные ингредиенты, минимум сахара и максимум пользы — всё это реально, без жертв.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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