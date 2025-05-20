Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый, кто любит готовить дома, знает: свежий укроп пахнет волшебно, но хранится недолго. Заморозка в коробке из-под мороженого — классика для многих. Но давайте честно — это не самое удачное решение. Со временем укроп теряет аромат, впитывает запахи из морозилки, а пластиковая тара не всегда подходит для долгого хранения еды.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Что делать? Есть проверенный временем способ, который ещё использовали наши бабушки — засолка укропа. И этот простой трюк действительно заслуживает медаль.

Почему соль лучше морозилки

Замороженные травы часто теряют аромат, цвет и вкус. Засолка в масле звучит модно, но замёрзший кубик масла с зеленью сложно использовать везде. А вот соль — натуральный консервант, который сохраняет аромат и свежесть. И главное — подходит не только для укропа, но и для петрушки, мяты, базилика и других трав.

Как сделать: пошаговая инструкция

Нарежьте пучок свежего укропа. Подготовьте около 0,5 кг соли. На дно чистой банки насыпьте 1 см соли. Сверху — слой укропа. Снова — соль. Повторяйте слои до самого верха. Верхний слой обязательно должен быть из соли! Плотно закройте банку и поставьте в холодильник.

Как использовать

Когда понадобится укроп — просто достаньте ложкой нужное количество, сполосните водой и добавьте в блюдо. Вкус останется ярким, никакой горечи, запаха морозилки и потери аромата.

Это работает и с другими травами

Таким способом прекрасно сохраняются мята, базилик, тимьян, кориандр, мелисса и любые другие травы. Особенно удобно, если вы выращиваете их на подоконнике или привезли с дачи. Без химии, без заморозки, и надолго.

Когда бабушки знали лучше, чем морозильники

Соль используется как консервант уже тысячи лет. Она отпугивает насекомых, вытягивает влагу и надёжно сохраняет продукты. Укроп, засоленный таким образом, спокойно хранится в холодильнике больше года, и всегда под рукой, когда нужно быстро добавить в суп, салат или к картошечке.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

