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Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго

2:25
Еда

Каждый, кто любит готовить дома, знает: свежий укроп пахнет волшебно, но хранится недолго. Заморозка в коробке из-под мороженого — классика для многих. Но давайте честно — это не самое удачное решение. Со временем укроп теряет аромат, впитывает запахи из морозилки, а пластиковая тара не всегда подходит для долгого хранения еды.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Что делать? Есть проверенный временем способ, который ещё использовали наши бабушки — засолка укропа. И этот простой трюк действительно заслуживает медаль.

Почему соль лучше морозилки

Замороженные травы часто теряют аромат, цвет и вкус. Засолка в масле звучит модно, но замёрзший кубик масла с зеленью сложно использовать везде. А вот соль — натуральный консервант, который сохраняет аромат и свежесть. И главное — подходит не только для укропа, но и для петрушки, мяты, базилика и других трав.

Как сделать: пошаговая инструкция

  1. Нарежьте пучок свежего укропа.

  2. Подготовьте около 0,5 кг соли.

  3. На дно чистой банки насыпьте 1 см соли.

  4. Сверху — слой укропа.

  5. Снова — соль. Повторяйте слои до самого верха.

  6. Верхний слой обязательно должен быть из соли!

  7. Плотно закройте банку и поставьте в холодильник.

Как использовать

Когда понадобится укроп — просто достаньте ложкой нужное количество, сполосните водой и добавьте в блюдо. Вкус останется ярким, никакой горечи, запаха морозилки и потери аромата.

Это работает и с другими травами

Таким способом прекрасно сохраняются мята, базилик, тимьян, кориандр, мелисса и любые другие травы. Особенно удобно, если вы выращиваете их на подоконнике или привезли с дачи. Без химии, без заморозки, и надолго.

Когда бабушки знали лучше, чем морозильники

Соль используется как консервант уже тысячи лет. Она отпугивает насекомых, вытягивает влагу и надёжно сохраняет продукты. Укроп, засоленный таким образом, спокойно хранится в холодильнике больше года, и всегда под рукой, когда нужно быстро добавить в суп, салат или к картошечке.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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