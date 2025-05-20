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Вкусный, пышный, сытный: белковый омлет, который станет любимым завтраком всей семьи

1:38
Еда

Когда хочется приготовить что-то вкусное, сытное и полезное за считанные минуты — этот рецепт именно то, что нужно. Омлет с молодым шпинатом и тёртым сыром прекрасно подойдёт как для завтрака, так и для лёгкого, но питательного обеда.

Омлет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Омлет

Что понадобится

  • 3 свежих яйца

  • 50 г нежного молодого шпината

  • 40 г тертого жёлтого сыра

  • 1 столовая ложка молока или воды (по желанию, для пышности)

  • 1 чайная ложка оливкового или сливочного масла

  • Щепотка соли

  • Щепотка чёрного перца

  • По вкусу: немного чесночного порошка или мускатного ореха

Как готовить

  1. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, солью, перцем и выбранными специями. Достаточно интенсивно, чтобы смесь стала однородной и немного воздушной.

  2. На сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло. Добавьте шпинат и обжаривайте 1-2 минуты, пока он не станет мягким. Не пересушите.

  3. Влейте яичную массу прямо на шпинат. Убавьте огонь. Лопаткой аккуратно приподнимайте края омлета, чтобы жидкое яйцо стекало под него.

  4. Как только омлет начнёт схватываться, а середина ещё останется немного влажной, равномерно посыпьте его сыром. Накройте крышкой на 1-2 минуты — этого хватит, чтобы сыр расплавился, а низ слегка подрумянился.

  5. Сложите омлет пополам и переложите на тарелку. Подавайте горячим, украсив листьями шпината, ломтиками помидоров или авокадо.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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