Буженина: 6 хитростей, о которых знают только гурманы — как сделать её идеальной

Буженина — одно из самых популярных и любимых блюд русской кухни. Чтобы приготовить её по-настоящему вкусной, нужно знать несколько хитростей. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам добиться идеального результата.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буженина
Ингредиенты:
Вода — 1 л;
Свинина — 1 кг;
Чеснок — 2 зубчика;
Лавровый лист — 2 шт.;
Перец чили — щепотка;
Молотый чёрный перец — щепотка;
Паприка — щепотка;
Соль — 3 ч. л.
Пошаговая инструкция:
Вскипятите воду и перелейте её в глубокую миску. Добавьте соль, измельчённый чеснок и лавровый лист. Совет: маринад должен быть слегка пересоленным, чтобы мясо не получилось пресным.
Поместите свинину в маринад и оставьте в холодильнике как минимум на 10 часов. Секрет: длительное маринование делает мясо нежным и сочным.
Достаньте мясо из маринада, обсушите бумажными полотенцами и тщательно натрите смесью паприки, чёрного и острого перца.
Сделайте на мясе небольшие надрезы и вставьте в них кусочки чеснока.
Поместите свинину в рукав для запекания и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час. Совет: включите режим конвекции, чтобы буженина равномерно пропеклась и приобрела аппетитную корочку.
Через час аккуратно разрежьте рукав и продолжайте запекать ещё около 15 минут.
Наслаждайтесь этим ароматным и нежным блюдом!
Уточнения
Бужени́на — традиционное праздничное блюдо русской кухни: свинина или говядина (реже — баранина) из тазобедренного отруба, запечённая большим куском.