Буженина: 6 хитростей, о которых знают только гурманы — как сделать её идеальной

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Буженина — одно из самых популярных и любимых блюд русской кухни. Чтобы приготовить её по-настоящему вкусной, нужно знать несколько хитростей. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам добиться идеального результата.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буженина

Ингредиенты:

Вода — 1 л;

Свинина — 1 кг;

Чеснок — 2 зубчика;

Лавровый лист — 2 шт.;

Перец чили — щепотка;

Молотый чёрный перец — щепотка;

Паприка — щепотка;

Соль — 3 ч. л.

Пошаговая инструкция:

Вскипятите воду и перелейте её в глубокую миску. Добавьте соль, измельчённый чеснок и лавровый лист. Совет: маринад должен быть слегка пересоленным, чтобы мясо не получилось пресным. Поместите свинину в маринад и оставьте в холодильнике как минимум на 10 часов. Секрет: длительное маринование делает мясо нежным и сочным. Достаньте мясо из маринада, обсушите бумажными полотенцами и тщательно натрите смесью паприки, чёрного и острого перца. Сделайте на мясе небольшие надрезы и вставьте в них кусочки чеснока. Поместите свинину в рукав для запекания и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час. Совет: включите режим конвекции, чтобы буженина равномерно пропеклась и приобрела аппетитную корочку. Через час аккуратно разрежьте рукав и продолжайте запекать ещё около 15 минут.

Наслаждайтесь этим ароматным и нежным блюдом!

Уточнения

Бужени́на — традиционное праздничное блюдо русской кухни: свинина или говядина (реже — баранина) из тазобедренного отруба, запечённая большим куском.

