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Буженина: 6 хитростей, о которых знают только гурманы — как сделать её идеальной

1:33
Еда

Буженина — одно из самых популярных и любимых блюд русской кухни. Чтобы приготовить её по-настоящему вкусной, нужно знать несколько хитростей. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам добиться идеального результата.

Буженина
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буженина

Ингредиенты:

  • Вода — 1 л;
  • Свинина — 1 кг;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Лавровый лист — 2 шт.;
  • Перец чили — щепотка;
  • Молотый чёрный перец — щепотка;
  • Паприка — щепотка;
  • Соль — 3 ч. л.

Пошаговая инструкция:

  1. Вскипятите воду и перелейте её в глубокую миску. Добавьте соль, измельчённый чеснок и лавровый лист. Совет: маринад должен быть слегка пересоленным, чтобы мясо не получилось пресным.
  2. Поместите свинину в маринад и оставьте в холодильнике как минимум на 10 часов. Секрет: длительное маринование делает мясо нежным и сочным.
  3. Достаньте мясо из маринада, обсушите бумажными полотенцами и тщательно натрите смесью паприки, чёрного и острого перца.
  4. Сделайте на мясе небольшие надрезы и вставьте в них кусочки чеснока.
  5. Поместите свинину в рукав для запекания и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час. Совет: включите режим конвекции, чтобы буженина равномерно пропеклась и приобрела аппетитную корочку.
  6. Через час аккуратно разрежьте рукав и продолжайте запекать ещё около 15 минут.

Наслаждайтесь этим ароматным и нежным блюдом!

Уточнения

Бужени́на — традиционное праздничное блюдо русской кухни: свинина или говядина (реже — баранина) из тазобедренного отруба, запечённая большим куском.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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