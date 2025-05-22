Зелёный, хрустящий, живой: как не испортить лук, даже если он уже в холодильнике

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелёный лук — герой салатов, начинок и весеннего настроения. Но часто после покупки он быстро вянет или покрывается слизью. Одна из главных ошибок — мыть его перед тем, как отправить в холодильник. Влага остаётся между перьями и запускает процесс порчи.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленый лук

Бумажное полотенце — твой союзник

Хочешь, чтобы лук лежал дольше? Заверни его в слегка влажное бумажное полотенце и положи в холодильник. Это поможет избежать пересушивания, при этом не создавая "болото" внутри упаковки.

Банка, а не пакет

Лучше всего лук хранится в стеклянной банке или контейнере с крышкой. Главное — не прижимать его плотно, иначе он "задохнётся" и быстро загниёт. Контейнер должен быть сухим внутри, а перья — не сдавленными.

Заморозка — вариант на год вперёд

Если пучок слишком большой, часть лука можно отправить в морозильник. Нарежь его, разложи на противне, заморозь, а затем пересыпь в герметичный пакет. Вкус и аромат останутся с тобой даже зимой.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей. Под этим названием обычно известны черемша, лук-шалот, лук-порей, скорода и китайский лук.



