Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Только 1 из 10 соблюдают это простое правило — как часто нужно стирать коврик для ванной
Вера Брежнева раскрыла главный компонент крепкого брака: без этого даже не начинайте!
Редкий детёныш появился в Москве — мама-ящерица не отпускает его ни на секунду
Этим летом все будут смотреть на ноги: босоножки с акцентом, мимо которого не пройти
Им достанется не планета, а выжженная земля: что грозит тем, кто родился после 2020
Забудьте о 10 000 шагах: японский метод ходьбы сжигает жир быстрее
Никакой драмы: как превратить худшее место в самолёте в зону комфорта
В каком случае будильник может уничтожать мозг? Не откладывайте на 5 минут
Три критерия: кому грозит утрата права на пенсионные выплаты

Зелёный, хрустящий, живой: как не испортить лук, даже если он уже в холодильнике

1:08
Еда

Зелёный лук — герой салатов, начинок и весеннего настроения. Но часто после покупки он быстро вянет или покрывается слизью. Одна из главных ошибок — мыть его перед тем, как отправить в холодильник. Влага остаётся между перьями и запускает процесс порчи.

зеленый лук
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленый лук

Бумажное полотенце — твой союзник

Хочешь, чтобы лук лежал дольше? Заверни его в слегка влажное бумажное полотенце и положи в холодильник. Это поможет избежать пересушивания, при этом не создавая "болото" внутри упаковки.

Банка, а не пакет

Лучше всего лук хранится в стеклянной банке или контейнере с крышкой. Главное — не прижимать его плотно, иначе он "задохнётся" и быстро загниёт. Контейнер должен быть сухим внутри, а перья — не сдавленными.

Заморозка — вариант на год вперёд

Если пучок слишком большой, часть лука можно отправить в морозильник. Нарежь его, разложи на противне, заморозь, а затем пересыпь в герметичный пакет. Вкус и аромат останутся с тобой даже зимой.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей. Под этим названием обычно известны черемша, лук-шалот, лук-порей, скорода и китайский лук.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Домашние животные
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России
Мир. Новости мира
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Последние материалы
Пирог за 20 копеек: как пекли в СССР без миксеров и блендеров
Посадили шампиньоны — а выросло разочарование? Ошибка могла быть в одном движении
Печень за 15 минут, а вкус — как будто томилась полдня: ужин, который не требует усилий
Нижний Новгород и Волгоград бьют рекорды: студии, однушки и трёшки подешевели, и это только начало
Пять минут у двигателя, которые решают судьбу всей покупки
Электромобили в СССР: миф или инженерный задел?
Простой тест, который предсказывает вашу продолжительность жизни
Массированная атака без участия человека: технологии Пекина выходят на новый уровень
Как понять, что ваша кошка психопат: признаки, которые вы точно не ожидали
Средневековый уют: одно из самых живописных мест Калабрии прячется на скале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.