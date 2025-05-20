С этой заправкой можно съесть даже ложку, а готовится она из трёх ингредиентов

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Всего три ингредиента — и обычный салат превращается в звезду стола. Простая, быстрая и при этом настолько вкусная, что её легко перепутать с ресторанной. Именно такую заправку подают в териаки-магазинах Сиэтла — рядом с дымящейся курицей, рисом и холодным айсбергом.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с киноа и овощами

Курица терияки стала культовой частью местной кухни. Ещё в 1976 году в Toshi's Teriyaki в Сиэтле начали подавать это блюдо, и с тех пор оно распространилось по всему городу. Особое внимание ему уделил известный повар и кулинарный писатель Дж. Кенджи Лопес-Альт, который посвятил целую серию видео обзору териаки-заведений.

Обычно тёплая курица подаётся с холодным салатом: тёртая морковь, хрустящий айсберг и нежная кремовая заправка. Именно она создаёт тот самый вкус, знакомый каждому поклоннику териаки.

Идеальная формула заправки

Базовый рецепт включает всего три продукта:

1/4 стакана рисового уксуса

2 ст. ложки сахара

1/4 стакана жирного майонеза

По желанию можно добавить:

1/4 ч. ложки соли

1 ч. ложку кунжутного масла

1/2 ч. ложки семян мака

Сначала уксус смешивают с сахаром и солью (если используется) до полного растворения. Затем добавляют майонез, взбивая до однородной консистенции. В конце — масло и мак, если хочется усилить вкус.

Несколько полезных советов

Баланс сладости: чтобы заправка была более пикантной, количество сахара можно уменьшить. Или наоборот — добавить немного, если хочется слаще.

Майонез имеет значение: лучше выбирать жирный — он делает текстуру гладкой и насыщенной.

Готовить заранее — можно: заправка хорошо хранится в холодильнике 1-2 дня, не расслаивается и не густеет.

Айсберг заправляется в последний момент: чтобы листья не стали водянистыми, соус добавляют перед самой подачей.

Добавлять — понемногу: заправка жидкая, поэтому её лучше вливать частями, чтобы не переборщить.

Эта заправка хорошо сочетается не только с салатом айсберг и морковью, но и с капустным салатом. Минимум усилий — максимум вкуса.

Уточнения

Ингредиент — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.

