Печень за 15 минут, а вкус — как будто томилась полдня: ужин, который не требует усилий

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Простая куриная печень — не про скучную столовскую классику. Всего 15 минут на сковороде — и у вас горячее, которое тает во рту. Никаких сложностей, только аромат, мягкость и восторженные "ещё добавки!".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Печень с луком

Что понадобится:

500 г куриной печени

2 луковицы

2 ст. л. муки

100 г сметаны

3 ст. л. растительного масла

Соль и перец по вкусу

Готовим — просто и быстро

Лук нарежьте полукольцами. Печень промойте, обсушите, обваляйте в муке. Обжарьте лук на масле до золотистого оттенка. Добавьте печень и жарьте 5 минут, помешивая. Влейте сметану, посолите, поперчите, уменьшите огонь и тушите ещё 10 минут.

Готово! Подавайте с зеленью и любимым гарниром — от картофельного пюре до гречки.

Отзывы — как со звёздных ресторанов

"Добавила больше сметаны — получилось очень нежно", "Сделал с красным луком — вся семья в восторге", "Даже дети ели с удовольствием" — и это лишь малая часть восторгов.

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.



