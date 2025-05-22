Печень за 15 минут, а вкус — как будто томилась полдня: ужин, который не требует усилий

Простая куриная печень — не про скучную столовскую классику. Всего 15 минут на сковороде — и у вас горячее, которое тает во рту. Никаких сложностей, только аромат, мягкость и восторженные "ещё добавки!".
500 г куриной печени
2 луковицы
2 ст. л. муки
100 г сметаны
3 ст. л. растительного масла
Соль и перец по вкусу
Лук нарежьте полукольцами. Печень промойте, обсушите, обваляйте в муке.
Обжарьте лук на масле до золотистого оттенка.
Добавьте печень и жарьте 5 минут, помешивая.
Влейте сметану, посолите, поперчите, уменьшите огонь и тушите ещё 10 минут.
Готово! Подавайте с зеленью и любимым гарниром — от картофельного пюре до гречки.
"Добавила больше сметаны — получилось очень нежно", "Сделал с красным луком — вся семья в восторге", "Даже дети ели с удовольствием" — и это лишь малая часть восторгов.
Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.
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