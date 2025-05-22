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Печень за 15 минут, а вкус — как будто томилась полдня: ужин, который не требует усилий

1:09
Еда

Простая куриная печень — не про скучную столовскую классику. Всего 15 минут на сковороде — и у вас горячее, которое тает во рту. Никаких сложностей, только аромат, мягкость и восторженные "ещё добавки!".

Печень с луком
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Печень с луком

Что понадобится:

  • 500 г куриной печени

  • 2 луковицы

  • 2 ст. л. муки

  • 100 г сметаны

  • 3 ст. л. растительного масла

  • Соль и перец по вкусу

Готовим — просто и быстро

  1. Лук нарежьте полукольцами. Печень промойте, обсушите, обваляйте в муке.

  2. Обжарьте лук на масле до золотистого оттенка.

  3. Добавьте печень и жарьте 5 минут, помешивая.

  4. Влейте сметану, посолите, поперчите, уменьшите огонь и тушите ещё 10 минут.

Готово! Подавайте с зеленью и любимым гарниром — от картофельного пюре до гречки.

Отзывы — как со звёздных ресторанов

"Добавила больше сметаны — получилось очень нежно", "Сделал с красным луком — вся семья в восторге", "Даже дети ели с удовольствием" — и это лишь малая часть восторгов.

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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