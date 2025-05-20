Салат из трёх продуктов, который всегда съедают первым

Иногда хочется чего-то яркого, простого и чтобы без лишней возни. Салат из свежей моркови с колбасным сыром — именно такой. Он лёгкий, но сытный, ароматный, но не навязчивый, а готовится быстрее, чем вы скажете "закуска к ужину".
Морковь — даёт свежесть и хруст.
Копчёный сыр — добавляет ту самую "взрослую" нотку с дымком.
Чеснок — щедро подсыпает остроты.
Майонез или сметана — соединяют всё в кремовую, нежную смесь.
Морковь — 2 шт.
Колбасный копчёный сыр — 200 г
Чеснок — 2 зубчика
Майонез — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Петрушка — для подачи
Морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Сыр — тоже на тёрку, но без оболочки.
Чеснок измельчите в кашицу — чем мельче, тем ароматнее.
Всё сложите в миску, добавьте майонез или сметану, слегка посолите (сыр уже солёный!).
Перемешайте и уберите в холодильник на 10-15 минут — чеснок раскроется, вкус станет глубже.
Подавайте, украсив петрушкой или, если хочется праздничности — зёрнами граната.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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