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Салат из трёх продуктов, который всегда съедают первым

Еда

Иногда хочется чего-то яркого, простого и чтобы без лишней возни. Салат из свежей моркови с колбасным сыром — именно такой. Он лёгкий, но сытный, ароматный, но не навязчивый, а готовится быстрее, чем вы скажете "закуска к ужину".

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Что делает его особенным

  • Морковь — даёт свежесть и хруст.

  • Копчёный сыр — добавляет ту самую "взрослую" нотку с дымком.

  • Чеснок — щедро подсыпает остроты.

  • Майонез или сметана — соединяют всё в кремовую, нежную смесь.

Что нужно (на 4 порции)

  • Морковь — 2 шт.

  • Колбасный копчёный сыр — 200 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Петрушка — для подачи

Как готовить

  1. Морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Сыр — тоже на тёрку, но без оболочки.

  2. Чеснок измельчите в кашицу — чем мельче, тем ароматнее.

  3. Всё сложите в миску, добавьте майонез или сметану, слегка посолите (сыр уже солёный!).

  4. Перемешайте и уберите в холодильник на 10-15 минут — чеснок раскроется, вкус станет глубже.

  5. Подавайте, украсив петрушкой или, если хочется праздничности — зёрнами граната.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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