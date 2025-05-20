Салат из трёх продуктов, который всегда съедают первым

Иногда хочется чего-то яркого, простого и чтобы без лишней возни. Салат из свежей моркови с колбасным сыром — именно такой. Он лёгкий, но сытный, ароматный, но не навязчивый, а готовится быстрее, чем вы скажете "закуска к ужину".

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Что делает его особенным

Морковь — даёт свежесть и хруст.

Копчёный сыр — добавляет ту самую "взрослую" нотку с дымком.

Чеснок — щедро подсыпает остроты.

Майонез или сметана — соединяют всё в кремовую, нежную смесь.

Что нужно (на 4 порции)

Морковь — 2 шт.

Колбасный копчёный сыр — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Петрушка — для подачи

Как готовить

Морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Сыр — тоже на тёрку, но без оболочки. Чеснок измельчите в кашицу — чем мельче, тем ароматнее. Всё сложите в миску, добавьте майонез или сметану, слегка посолите (сыр уже солёный!). Перемешайте и уберите в холодильник на 10-15 минут — чеснок раскроется, вкус станет глубже. Подавайте, украсив петрушкой или, если хочется праздничности — зёрнами граната.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

