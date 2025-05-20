Меньше варки — больше пользы: как правильно готовить горох

Горох — не просто сытный гарнир, а настоящий суперфуд с белком, калием и витаминами группы B. Но многие до сих пор обходят его стороной — из-за долгой варки и "тяжёлой" репутации. Напрасно! Рассказываем, как сократить время готовки и сохранить максимум пользы.
Колотый зелёный — 45-60 мин
Колотый жёлтый — до 1,5 ч
Цельный зелёный — около 1,5 ч
Цельный жёлтый — до 2 ч
Даже если вы забыли его замочить, ничего страшного. Просто запаситесь терпением — и хорошей кастрюлей.
Классический метод:
Соотношение воды и гороха — 3:1
Время — 6-8 часов (для цельного), 1-2 часа (для колотого)
Не держите дольше 10 часов — потеряется вкус и питательные вещества.
Экспресс-метод:
Замочите в кипятке: 1-2 часа для цельного, 30 мин для колотого.
Но учтите: горячая вода может ухудшить текстуру.
Используйте колотый горох — он готовится быстрее.
Не солите в начале варки — это замедляет размягчение.
После закипания убавьте огонь до минимума — так горох не развалится в кашу.
Варите в кастрюле с толстыми стенками или в скороварке.
Не варите в той же воде, в которой замачивали: сливайте и заливайте свежую.
Гороховая каша — с жареным луком, густая, как в солдатском котелке.
Гороховый суп с копчёностями — сытный, насыщенный, идеален с горчицей.
Гороховое пюре с окороком и фундуком — неожиданный вариант с хрустом и дымком.
Лёгкие овощные рагу и миксы — для веганского меню и разгрузочных дней.
Горох больше не про "ждать два часа у плиты". С правильной подготовкой и знанием базовых приёмов он быстро станет любимым ингредиентом в вашем меню.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).
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