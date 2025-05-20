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Меньше варки — больше пользы: как правильно готовить горох

2:08
Еда

Горох — не просто сытный гарнир, а настоящий суперфуд с белком, калием и витаминами группы B. Но многие до сих пор обходят его стороной — из-за долгой варки и "тяжёлой" репутации. Напрасно! Рассказываем, как сократить время готовки и сохранить максимум пользы.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горох

Сколько варить горох — с замачиванием и без

  • Колотый зелёный — 45-60 мин

  • Колотый жёлтый — до 1,5 ч

  • Цельный зелёный — около 1,5 ч

  • Цельный жёлтый — до 2 ч

Даже если вы забыли его замочить, ничего страшного. Просто запаситесь терпением — и хорошей кастрюлей.

Как замачивать горох правильно

Классический метод:

  • Соотношение воды и гороха — 3:1

  • Время — 6-8 часов (для цельного), 1-2 часа (для колотого)

  • Не держите дольше 10 часов — потеряется вкус и питательные вещества.

Экспресс-метод:

  • Замочите в кипятке: 1-2 часа для цельного, 30 мин для колотого.
    Но учтите: горячая вода может ухудшить текстуру.

Советы по варке

  • Используйте колотый горох — он готовится быстрее.

  • Не солите в начале варки — это замедляет размягчение.

  • После закипания убавьте огонь до минимума — так горох не развалится в кашу.

  • Варите в кастрюле с толстыми стенками или в скороварке.

  • Не варите в той же воде, в которой замачивали: сливайте и заливайте свежую.

Рецепты, которые стоит попробовать

Гороховая каша — с жареным луком, густая, как в солдатском котелке.
Гороховый суп с копчёностями — сытный, насыщенный, идеален с горчицей.
Гороховое пюре с окороком и фундуком — неожиданный вариант с хрустом и дымком.
Лёгкие овощные рагу и миксы — для веганского меню и разгрузочных дней.

Горох больше не про "ждать два часа у плиты". С правильной подготовкой и знанием базовых приёмов он быстро станет любимым ингредиентом в вашем меню.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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