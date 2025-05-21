Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без замеса, без дрожжей, без остатков: пирожки, которые исчезают быстрее рецепта
Йеменские хуситы объявили о блокаде израильского порта Хайфа
Правильное время ужина помогает худеть даже без диет
Криптовалюта рвётся ввысь: биткоин обновил абсолютный максимум
Долговечный базилик: как правильно собирать листья и сохранять его жизненную силу
Нос, который спасает жизни: как собака может распознать болезнь раньше врача
Финал отчаянных: более жалких соперников в битве за трофей Европа не помнит
Дизель сдулся? Вот почему мотор вдруг теряет тягу и как это остановить
Бочорж — оздоровительный рай: почему туристы выбирают его

Густой, пряный, весенний: овощной паштет, после которого завтрак не будет прежним

1:36
Еда

Весна на кухне — это не только салаты. Пикантный овощной паштет со щавелем и баклажаном способен заменить десяток скучных гарниров. Готовится просто, съедается быстро и одинаково хорош и на завтрак, и на ужин. А главное — всего за 35 минут.

овощной паштет
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
овощной паштет

Овощи плюс специи — и привычный вкус звучит иначе

В основе — баклажан и помидор, а главный "акцент" делает щавель. Сочетание мягкой текстуры и лёгкой кислинки оживляют специи: куркума, кумин, кориандр и щепотка острого перца. Всё это раскрывается на сливочном масле, превращая овощи в пряное, густое пюре.

Ингредиенты на одну порцию волшебства:

  • 1 баклажан

  • 1 крупный помидор

  • Горсть свежего щавеля

  • 1 ст. л. сливочного масла

  • Щепотка сахара, красного молотого перца, кориандра, кумина, куркумы

  • 1/4 стакана воды

  • 1 ч. л. соли

Очистите баклажан от кожуры, нарежьте его и помидор кубиками. На слабом огне растопите масло, обжарьте специи до аромата. Добавьте овощи, воду и щавель, тушите под крышкой 20 минут. Затем откройте, увеличьте огонь и варите ещё 15 минут до густоты.

Подача — на любой вкус

Паштет хорош как гарнир, намазка на тост, соус к крупам или как овощной дип. Отлично хранится в холодильнике и моментально съедается с хрустящим хлебом.

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Авокадо стал вкуснее, чем тост с лососем: нужно всего одно дополнение
Еда и рецепты
Авокадо стал вкуснее, чем тост с лососем: нужно всего одно дополнение Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Без замеса, без дрожжей, без остатков: пирожки, которые исчезают быстрее рецепта
Йеменские хуситы объявили о блокаде израильского порта Хайфа
Правильное время ужина помогает худеть даже без диет
Криптовалюта рвётся ввысь: биткоин обновил абсолютный максимум
Долговечный базилик: как правильно собирать листья и сохранять его жизненную силу
Нос, который спасает жизни: как собака может распознать болезнь раньше врача
Финал отчаянных: более жалких соперников в битве за трофей Европа не помнит
Дизель сдулся? Вот почему мотор вдруг теряет тягу и как это остановить
Бочорж — оздоровительный рай: почему туристы выбирают его
Незаменимые советы по кухне: вы будете использовать минимум девять из десяти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.