Густой, пряный, весенний: овощной паштет, после которого завтрак не будет прежним

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Весна на кухне — это не только салаты. Пикантный овощной паштет со щавелем и баклажаном способен заменить десяток скучных гарниров. Готовится просто, съедается быстро и одинаково хорош и на завтрак, и на ужин. А главное — всего за 35 минут.

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Овощи плюс специи — и привычный вкус звучит иначе

В основе — баклажан и помидор, а главный "акцент" делает щавель. Сочетание мягкой текстуры и лёгкой кислинки оживляют специи: куркума, кумин, кориандр и щепотка острого перца. Всё это раскрывается на сливочном масле, превращая овощи в пряное, густое пюре.

Ингредиенты на одну порцию волшебства:

1 баклажан

1 крупный помидор

Горсть свежего щавеля

1 ст. л. сливочного масла

Щепотка сахара, красного молотого перца, кориандра, кумина, куркумы

1/4 стакана воды

1 ч. л. соли

Очистите баклажан от кожуры, нарежьте его и помидор кубиками. На слабом огне растопите масло, обжарьте специи до аромата. Добавьте овощи, воду и щавель, тушите под крышкой 20 минут. Затем откройте, увеличьте огонь и варите ещё 15 минут до густоты.

Подача — на любой вкус

Паштет хорош как гарнир, намазка на тост, соус к крупам или как овощной дип. Отлично хранится в холодильнике и моментально съедается с хрустящим хлебом.

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

