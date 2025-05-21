Густой, пряный, весенний: овощной паштет, после которого завтрак не будет прежним

Весна на кухне — это не только салаты. Пикантный овощной паштет со щавелем и баклажаном способен заменить десяток скучных гарниров. Готовится просто, съедается быстро и одинаково хорош и на завтрак, и на ужин. А главное — всего за 35 минут.
В основе — баклажан и помидор, а главный "акцент" делает щавель. Сочетание мягкой текстуры и лёгкой кислинки оживляют специи: куркума, кумин, кориандр и щепотка острого перца. Всё это раскрывается на сливочном масле, превращая овощи в пряное, густое пюре.
1 баклажан
1 крупный помидор
Горсть свежего щавеля
1 ст. л. сливочного масла
Щепотка сахара, красного молотого перца, кориандра, кумина, куркумы
1/4 стакана воды
1 ч. л. соли
Очистите баклажан от кожуры, нарежьте его и помидор кубиками. На слабом огне растопите масло, обжарьте специи до аромата. Добавьте овощи, воду и щавель, тушите под крышкой 20 минут. Затем откройте, увеличьте огонь и варите ещё 15 минут до густоты.
Паштет хорош как гарнир, намазка на тост, соус к крупам или как овощной дип. Отлично хранится в холодильнике и моментально съедается с хрустящим хлебом.
Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
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