Больше никакой резины: как жарить мясо на гриле, чтобы оно таяло во рту

Гриль-вечеринка — это не просто ужин на свежем воздухе, а целый летний ритуал с дымком, ароматом специй и хрустящей корочкой. Чтобы мясо получилось сочным, а не сухим или резиновым, важно не только включить гриль, но и знать пару хитростей. Рассказываем, как выбрать мясо, сделать идеальный маринад и не облажаться с прожаркой — даже на электрогриле.
Говядина: рибай, стриплойн — лучше не экономить. Но даже недорогие отрубы можно реанимировать хорошим маринадом.
Баранина: корейка и рёбрышки отлично подходят, особенно с травами и вином.
Свинина: шея, корейка, рёбра — универсальный выбор.
Курица и индейка: ыиле лучше обернуть беконом — чтобы не пересушить.
Если лень — сосиски, купаты, колбаски. Быстро, вкусно, бюджетно.
Разморозка — только медленная, в холодильнике.
Температура — комнатная. Выньте мясо за час до готовки.
Влажность — враг корочки. Промокните бумажным полотенцем.
Без майонеза! Он при нагревании может выделять вредные вещества.
Универсальный: оливковое масло, лимон, чеснок, тимьян.
Говядина/баранина: красное вино, мёд, травы.
Свинина/курица: соевый соус, мёд, имбирь, уксус.
Нежный: кефир или йогурт, чеснок, зелень.
Ароматный: апельсиновый сок, мед, чили.
Время маринования:
Хорошо разогреть решётку и смазать маслом.
Обсушить мясо.
Переворачивать один раз.
Не снимать сразу. Дайте отдохнуть 5-10 минут, чтобы соки распределились.
Готовность: в самой толстой части мясо выделяет прозрачный сок? Готово!
Все те же правила. Только следите за температурой и не забывайте читать инструкцию — у каждой модели свои капризы.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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