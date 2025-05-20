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Больше никакой резины: как жарить мясо на гриле, чтобы оно таяло во рту

2:18
Еда

Гриль-вечеринка — это не просто ужин на свежем воздухе, а целый летний ритуал с дымком, ароматом специй и хрустящей корочкой. Чтобы мясо получилось сочным, а не сухим или резиновым, важно не только включить гриль, но и знать пару хитростей. Рассказываем, как выбрать мясо, сделать идеальный маринад и не облажаться с прожаркой — даже на электрогриле.

Стейк на гриле
Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стейк на гриле

Что выбрать для гриля

  • Говядина: рибай, стриплойн — лучше не экономить. Но даже недорогие отрубы можно реанимировать хорошим маринадом.

  • Баранина: корейка и рёбрышки отлично подходят, особенно с травами и вином.

  • Свинина: шея, корейка, рёбра — универсальный выбор.

  • Курица и индейка: ыиле лучше обернуть беконом — чтобы не пересушить.

  • Если лень — сосиски, купаты, колбаски. Быстро, вкусно, бюджетно.

Как подготовить мясо

  • Разморозка — только медленная, в холодильнике.

  • Температура — комнатная. Выньте мясо за час до готовки.

  • Влажность — враг корочки. Промокните бумажным полотенцем.

Маринады, которые действительно работают

Без майонеза! Он при нагревании может выделять вредные вещества.

  • Универсальный: оливковое масло, лимон, чеснок, тимьян.

  • Говядина/баранина: красное вино, мёд, травы.

  • Свинина/курица: соевый соус, мёд, имбирь, уксус.

  • Нежный: кефир или йогурт, чеснок, зелень.

  • Ароматный: апельсиновый сок, мед, чили.

Время маринования:

  • Говядина — 8-12 часов
  • Свинина — 3-4 часа
  • Курица — 2-3 часа

Как жарить

  • Хорошо разогреть решётку и смазать маслом.

  • Обсушить мясо.

  • Переворачивать один раз.

  • Не снимать сразу. Дайте отдохнуть 5-10 минут, чтобы соки распределились.

Готовность: в самой толстой части мясо выделяет прозрачный сок? Готово!

Электрогриль — не враг, а помощник

Все те же правила. Только следите за температурой и не забывайте читать инструкцию — у каждой модели свои капризы.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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