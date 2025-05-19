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Луковая шелуха творит чудо: сало тает во рту, а вкус — будто с костра

Еда

Золотистое, ароматное, с лёгким дымком — это не магазинное сало, а домашнее, сваренное в луковой шелухе. У него невероятный вкус, насыщенный цвет и минимум усилий. Никаких сложных приспособлений не нужно — только кастрюля, немного времени и один кулинарный трюк.

Сало
Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сало

Что понадобится:

Свежее сало, специи и главное — луковая шелуха. Чем её больше, тем насыщеннее будет вкус и цвет. Использовать можно подчеревок, боковые части со спины или грудинку.

Как готовить:

  1. Сварите рассол. В 2 литрах фильтрованной воды разведите 100 г соли, 50 г сахара, луковую шелуху (70 г), лавровый лист и перец. Доведите до кипения и варите 10 минут.

  2. Положите сало. Нарежьте на куски по 300-350 г, опустите в кипящий рассол. Варите при слабом кипении 30-50 минут (в зависимости от количества мяса).

  3. Оставьте на ночь. После варки снимите с огня и дайте настояться 12 часов прямо в рассоле.

  4. Обсушите. Выложите на решётку и дайте стечь жидкости.

  5. Натрите специями. Чеснок + копчёная паприка + красный перец — обмазать сало со всех сторон.

  6. Охладите. Уберите в морозильник сначала на 1 час, потом заверните каждый кусок в пергамент и фольгу и уберите ещё на 8-12 часов.

  7. Подавайте. Нарежьте ломтиками, дайте немного подтаять — и сразу на стол. Идеально к чёрному хлебу или в нарезку.

Сало получается мягкое, в меру солёное, с ароматом копчения и аппетитной корочкой. Гости не поверят, что вы сделали это без коптильни.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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