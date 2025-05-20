Овощ, который все недооценивали, теперь наш любимчик из фритюрницы

Если вы до сих пор думали, что кольраби — это скучный овощ для тех, кто на диете, вы просто не пробовали её из фритюрницы с горячим воздухом. Хрустящая снаружи, нежная внутри, с чесночным ароматом и лёгким лимонным акцентом — она вкуснее картошки фри и в сто раз полезнее.
Богата витамином C, калием, магнием и фолиевой кислотой
Содержит горчичные масла, которые считаются профилактикой рака
Обеспечивает долгое насыщение за счёт клетчатки
Даже листья кольраби полезны: мелкие хороши в салат, крупные — для тушения
Ингредиенты:
4 клубня кольраби
2 зубчика чеснока
1 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. соли
1/2 ч. л. свежемолотого чёрного перца
1/2 лимона
свежая петрушка для подачи
Приготовление:
Кольраби очистите и нарежьте на кусочки.
Чеснок измельчите и вотрите в овощи вместе с солью и маслом.
Переложите всё в корзину фритюрницы. Обжаривайте при 200 °C 12-15 минут, периодически встряхивая.
Готовое блюдо приправьте перцем, лимонным соком и петрушкой.
Кольра́би — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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