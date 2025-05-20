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Овощ, который все недооценивали, теперь наш любимчик из фритюрницы

1:32
Еда

Если вы до сих пор думали, что кольраби — это скучный овощ для тех, кто на диете, вы просто не пробовали её из фритюрницы с горячим воздухом. Хрустящая снаружи, нежная внутри, с чесночным ароматом и лёгким лимонным акцентом — она вкуснее картошки фри и в сто раз полезнее.

Кабачки
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Почему стоит дать кольраби второй шанс

  • Богата витамином C, калием, магнием и фолиевой кислотой

  • Содержит горчичные масла, которые считаются профилактикой рака

  • Обеспечивает долгое насыщение за счёт клетчатки

  • Даже листья кольраби полезны: мелкие хороши в салат, крупные — для тушения

Рецепт: кольраби из фритюрницы

Ингредиенты:

  • 4 клубня кольраби

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • 1 ч. л. соли

  • 1/2 ч. л. свежемолотого чёрного перца

  • 1/2 лимона

  • свежая петрушка для подачи

Приготовление:

  1. Кольраби очистите и нарежьте на кусочки.

  2. Чеснок измельчите и вотрите в овощи вместе с солью и маслом.

  3. Переложите всё в корзину фритюрницы. Обжаривайте при 200 °C 12-15 минут, периодически встряхивая.

  4. Готовое блюдо приправьте перцем, лимонным соком и петрушкой.

Почему это блюдо стоит попробовать

  • Готовится быстро
  • Почти без масла
  • Подходит даже тем, кто обычно к капусте равнодушен
  • Идеально как гарнир или самостоятельная закуска

Уточнения

Кольра́би — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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