Овощ, который все недооценивали, теперь наш любимчик из фритюрницы

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы до сих пор думали, что кольраби — это скучный овощ для тех, кто на диете, вы просто не пробовали её из фритюрницы с горячим воздухом. Хрустящая снаружи, нежная внутри, с чесночным ароматом и лёгким лимонным акцентом — она вкуснее картошки фри и в сто раз полезнее.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Почему стоит дать кольраби второй шанс

Богата витамином C, калием, магнием и фолиевой кислотой

Содержит горчичные масла, которые считаются профилактикой рака

Обеспечивает долгое насыщение за счёт клетчатки

Даже листья кольраби полезны: мелкие хороши в салат, крупные — для тушения

Рецепт: кольраби из фритюрницы

Ингредиенты:

4 клубня кольраби

2 зубчика чеснока

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. свежемолотого чёрного перца

1/2 лимона

свежая петрушка для подачи

Приготовление:

Кольраби очистите и нарежьте на кусочки. Чеснок измельчите и вотрите в овощи вместе с солью и маслом. Переложите всё в корзину фритюрницы. Обжаривайте при 200 °C 12-15 минут, периодически встряхивая. Готовое блюдо приправьте перцем, лимонным соком и петрушкой.

Почему это блюдо стоит попробовать

Готовится быстро

Почти без масла

Подходит даже тем, кто обычно к капусте равнодушен

Идеально как гарнир или самостоятельная закуска

Уточнения

Кольра́би — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

