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ТОП-5 любимых обедов из советского детства

1:40
Еда

Для многих из нас детство связано не только с мультфильмами и двором, но и с запахами кухни, где мама или бабушка готовили обеды.

Макароны с фаршем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны с фаршем

Простые, но невероятно вкусные блюда прочно засели в памяти — их вкус сложно забыть, а запах вызывает теплую ностальгию. Давайте вспомним, что мы особенно любили есть в детстве!

1. Борщ с пампушками

Красный, ароматный борщ со сметаной — это уже праздник. А если рядом стоят пышные чесночные пампушки — настоящий кулинарный восторг.

2. Картофельное пюре с котлетой и солёным огурцом

Самое душевное сочетание: нежное пюре, поджаристая котлета, щедрая ложка подливы и кисленький огурчик сбоку.

3. Макароны по-флотски

Это блюдо было в каждой школьной столовой и дома на скорую руку. Простой фарш, лук, макароны — но как же вкусно!

4. Тушёная капуста с сосисками

Когда капуста мягкая и чуть сладковатая, а сосиски ароматно подрумянены — удержаться невозможно.

5. Молочная рисовая каша с маслом

На десерт или на первое — не важно. Главное, чтобы сверху было немного варенья или кусочек сливочного масла, тающего прямо в тарелке.

Эти блюда были простыми, доступными и готовились с душой. Они напоминают нам о заботе, семейных обедах и беззаботном времени. Возможно, стоит устроить себе ностальгический день и приготовить что-то из этого списка? Вкус детства ближе, чем кажется!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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