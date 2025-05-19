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Традиционные блюда народов СССР: кулинарное наследие многонациональной страны

1:59
Еда

Советский Союз объединял множество народов с богатейшими гастрономическими традициями.

шашлык
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
шашлык

Каждая республика, регион и этническая группа приносили в общую копилку свою уникальную кухню, наполненную вкусами, ароматами и традициями. Давайте вспомним самые яркие и любимые блюда народов СССР.

Русская кухня

  • Щи и борщ — наваристые супы на капусте или свекле, часто с добавлением мяса.
  • Пельмени — мясные клецки, пришедшие из Урала, ставшие любимым блюдом по всей стране.
  • Квас и ржаной хлеб — обязательные атрибуты стола.

Грузинская кухня

  • Хачапури — сырный пирог с тонким тестом и расплавленным сыром.
  • Хинкали — большие сочные пельмени с бульоном внутри.
  • Сациви — курица в ореховом соусе.

Армянская кухня

  • Долма — виноградные листья, фаршированные мясом и рисом.
  • Хоровац — шашлык из баранины с ароматными специями.
  • Пахлава — сладкое слоёное тесто с орехами и мёдом.

Узбекская кухня

  • Плов — ароматное блюдо из риса, мяса, моркови и лука.
  • Самса — мясные пирожки с хрустящей корочкой.
  • Лагман — густой суп с домашней лапшой и овощами.

Балтийская кухня (например, Латвия, Литва)

  • Селёдка под шубой — салат из селёдки, свёклы, картофеля и майонеза.
  • Кибинай — мясные пирожки из тонкого теста.
  • Ржаной хлеб — основа питания и символ.

Кухни народов СССР — это кладезь вкусов и традиций, который объединял миллионы людей. Даже сегодня многие блюда сохранили популярность и любят готовить во всех уголках бывшего Союза. Они напоминают о единстве многонационального государства, где каждое блюдо — часть большой культурной мозаики.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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