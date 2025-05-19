Традиционные блюда народов СССР: кулинарное наследие многонациональной страны

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Советский Союз объединял множество народов с богатейшими гастрономическими традициями.

Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain шашлык

Каждая республика, регион и этническая группа приносили в общую копилку свою уникальную кухню, наполненную вкусами, ароматами и традициями. Давайте вспомним самые яркие и любимые блюда народов СССР.

Русская кухня

Щи и борщ — наваристые супы на капусте или свекле, часто с добавлением мяса.

Пельмени — мясные клецки, пришедшие из Урала, ставшие любимым блюдом по всей стране.

Квас и ржаной хлеб — обязательные атрибуты стола.

Грузинская кухня

Хачапури — сырный пирог с тонким тестом и расплавленным сыром.

Хинкали — большие сочные пельмени с бульоном внутри.

Сациви — курица в ореховом соусе.

Армянская кухня

Долма — виноградные листья, фаршированные мясом и рисом.

Хоровац — шашлык из баранины с ароматными специями.

Пахлава — сладкое слоёное тесто с орехами и мёдом.

Узбекская кухня

Плов — ароматное блюдо из риса, мяса, моркови и лука.

Самса — мясные пирожки с хрустящей корочкой.

Лагман — густой суп с домашней лапшой и овощами.

Балтийская кухня (например, Латвия, Литва)

Селёдка под шубой — салат из селёдки, свёклы, картофеля и майонеза.

Кибинай — мясные пирожки из тонкого теста.

Ржаной хлеб — основа питания и символ.

Кухни народов СССР — это кладезь вкусов и традиций, который объединял миллионы людей. Даже сегодня многие блюда сохранили популярность и любят готовить во всех уголках бывшего Союза. Они напоминают о единстве многонационального государства, где каждое блюдо — часть большой культурной мозаики.