Рецепты от бабушек: как отварить несвежее мясо и спасти обед

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже если мясо не первой свежести — это ещё не повод его выбрасывать.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

В советской деревне, где выбрасывать продукты было роскошью, умели "реанимировать" и не самое свежее мясо так, что никто бы и не догадался. Делимся традиционными приёмами, проверенными поколениями.

Как понять, что мясо ещё можно спасти?

Перед приготовлением осмотрите мясо:

Слегка кислый запах допустим — особенно летом без холодильника. Но если запах едкий, гнилостный, с нотками аммиака — выбросьте без сожаления.

Цвет — если мясо слегка потемнело, но не стало зелёным или пятнистым, его можно попытаться спасти.

Консистенция — если мясо стало липким, но без слизи — ещё есть шанс.

Пошаговый "бабушкин" способ отваривания несвежего мяса:

1. Вымочите мясо:

Положите в холодную воду с 2-3 ст. ложками уксуса или сока лимона, на 30-60 минут. Это "вытянет" часть запаха и смягчит ткань.

2. Промойте под проточной водой.

3. Залейте холодной водой, доведите до кипения, слейте первый бульон.

4. Залейте новой водой, добавьте:

луковицу целиком (можно с шелухой),

лавровый лист,

горсть душистого перца, чеснок, корень петрушки или сельдерея,

1 ч. ложку соды или горчицы — бабушки считали, что это "обеззараживает".

5. Варите на медленном огне минимум 1,5-2 часа. Периодически снимайте пену и проверяйте запах. В конце добавьте соль.

Совет: если мясо всё же не удалось спасти на вкус — используйте его в пирожки, запеканки или измельчите в фарш. Специи и термообработка помогут скрыть возможный "характер".

Опытные хозяйки знали — выбросить всегда успеешь, но сначала попробуй спасти. Главное — здравый смысл и внимательность. Ни один рецепт не стоит риска здоровью, но если мясо просто залежалось в холодильнике — шанс у него ещё есть.