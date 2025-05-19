Прожарка как искусство: бифштекс, который не уступает ресторанному

Этот рецепт — находка для тех, кто ценит настоящее мясо: сочное, ароматное, с хрустящей корочкой и мягким сливочным вкусом. Секрет прост — правильная прожарка, немного масла и чуточка терпения. Подходит как для будничного ужина, так и для особого случая, когда хочется порадовать себя чем-то настоящим.
Говядина (филе, бедро или вырезка) — 500 г
Растительное масло (оливковое или подсолнечное) — 30 мл
Сливочное масло — 20 г
Чёрный молотый перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Чеснок — 2 зубчика (по желанию, для подачи)
Подготовка мяса.
Говядину нарезать поперёк волокон на стейки толщиной около 2-2,5 см. Посолить и поперчить с обеих сторон. Оставить на 10 минут при комнатной температуре, чтобы мясо стало мягче.
Обжарка.
Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить стейки и жарить на сильном огне, выбирая время под желаемую степень прожарки. Мясо следует регулярно переворачивать, чтобы корочка была равномерной, а внутренняя часть — сочной.
Добавление масла.
Когда стейки почти готовы, в сковороду добавить сливочное масло. Поливать им мясо ложкой, чтобы усилить вкус и аромат.
Подача.
После жарки дать бифштексу "отдохнуть" на тарелке 5-10 минут. Перед подачей можно посыпать измельчённым чесноком — для пряного акцента.
Бифште́кс (от англ. beef — говядина и steaks — куски), стейк-филе́ — блюдо из жареной говядины, изначально один из видов стейка, стейк из головной части вырезки.
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