Это не просто торт, это оружие массового соблазнения в шоколадной глазури

Этот торт — классика домашней выпечки. Он сочетает пышные, воздушные коржи с насыщенным шоколадным кремом на основе сливок, масла и настоящего тёмного шоколада. Отлично подойдёт как для праздника, так и для тех вечеров, когда хочется чего-то "особенного без повода". Секрет — в контрасте текстур и идеальной пропитке.
Яйца (комнатной температуры) — 4 шт.
Сливочное масло (мягкое) — 240 г
Молоко (тёплое) — 0,5 стакана
Мука (лучше специальная для кексов) — 200 г
Сахар — 300 г
Ванильный экстракт — 2 ч. л.
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Соль — щепотка
Тёмный шоколад (мелко рубленный) — 280 г
Сливки для взбивания — 1 стакан
Кукурузный сироп — четверть стакана
Соль — щепотка
Сахарная пудра — 170 г
Ванильный экстракт — 2 ч. л.
Сливочное масло (размягчённое) — 170 г
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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