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Это не просто торт, это оружие массового соблазнения в шоколадной глазури

2:36
Еда

Этот торт — классика домашней выпечки. Он сочетает пышные, воздушные коржи с насыщенным шоколадным кремом на основе сливок, масла и настоящего тёмного шоколада. Отлично подойдёт как для праздника, так и для тех вечеров, когда хочется чего-то "особенного без повода". Секрет — в контрасте текстур и идеальной пропитке.

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Ингредиенты

Для коржей

  • Яйца (комнатной температуры) — 4 шт.

  • Сливочное масло (мягкое) — 240 г

  • Молоко (тёплое) — 0,5 стакана

  • Мука (лучше специальная для кексов) — 200 г

  • Сахар — 300 г

  • Ванильный экстракт — 2 ч. л.

  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

  • Соль — щепотка

Для крема

  • Тёмный шоколад (мелко рубленный) — 280 г

  • Сливки для взбивания — 1 стакан

  • Кукурузный сироп — четверть стакана

  • Соль — щепотка

  • Сахарная пудра — 170 г

  • Ванильный экстракт — 2 ч. л.

  • Сливочное масло (размягчённое) — 170 г

Приготовление

  1. Шоколадный крем: Шоколад выложить в чашу кухонного процессора. Сливки, сироп и соль подогреть до кипения в микроволновке или на плите, вылить на шоколад и измельчить до гладкой массы. Добавить сахарную пудру и ваниль, перемешать. Затем постепенно ввести масло, продолжая взбивать. Готовый крем охладить в холодильнике 1-1,5 часа.
  2. Коржи: Духовку разогреть до 180 °C. Подготовить две формы по 22 см — смазать маслом, присыпать мукой и застелить пергаментом. В одной миске смешать яйца, молоко и ваниль. В другой соединить муку, сахар, соль и разрыхлитель. Вмешать масло, затем порциями ввести жидкую смесь. Взбивать до однородности. Разложить тесто по формам, слегка встряхнуть, чтобы убрать пузырьки. Выпекать 20-25 минут. Остудить в формах 10 минут, затем полностью — на решётке.
  3. Сборка: Остывшие коржи выровнять, срезав верхушки. Нижний корж смазать частью крема, накрыть вторым и покрыть торт остатками крема сверху и по бокам. Разровнять. Убрать в холодильник на 6-12 часов для пропитки. При нарезке использовать тёплый нож — торт будет разрезаться ровно и аккуратно.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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