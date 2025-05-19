Ни варки, ни суеты — только аромат апельсина и вкус крыжовника, который не отпускает

Это варенье готовится без варки, но по вкусу и аромату легко обходит многие классические рецепты. Кисло-сладкий крыжовник сочетается с яркими нотками лимона и апельсина, создавая бодрящий, насыщенный вкус. Благодаря отсутствию термической обработки, фрукты сохраняют максимум пользы и натуральный цвет, а консистенция выходит густой, почти как джем.
Крыжовник — 750 г
Сахар — 500 г
Апельсин (с кожурой) — 1 шт. (200 г)
Лимон (без кожуры) — 70 г
Подготовка ингредиентов.
Апельсин и лимон вымыть с щёткой в горячей воде, обсушить. Крыжовник перебрать, удалить хвостики, промыть и обсушить.
Стерилизация тары.
Банки и крышки вымыть с содой. Банки стерилизовать паром 5 минут, крышки кипятить 10 минут. Всё обсушить на чистом полотенце.
Измельчение.
Крыжовник, лимон (без кожуры и косточек) и апельсин (с кожурой, но без косточек) по очереди пропустить через мясорубку или измельчить блендером.
Смешивание.
Полученную фруктовую массу соединить, добавить сахар. Хорошо перемешать, пока сахар полностью не растворится. Масса станет яркой, блестящей и ароматной.
Консервирование.
Готовое варенье разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками и убрать в холодильник или погреб.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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