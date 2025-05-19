Приготовить настоящее сливочное мороженое дома — не такая уж сложная задача. Особенно если всё, что нужно, — это сливки и сгущёнка. Без яиц, без варки, без заморочек. Получается нежный, густой пломбир с натуральным вкусом, как из детства, только лучше — потому что свой.
Сливки жирные (от 33%) — 600-700 г
Сгущённое молоко — 200-250 г
По желанию: ваниль или какао для дополнительного вкуса
Взбивание сливок.
Сливки обязательно должны быть хорошо охлаждёнными — тогда они быстро превратятся в пышную, густую массу. Взбивать следует до устойчивой, но мягкой текстуры — не до масла.
Добавление сгущёнки.
В готовые сливки добавить сгущённое молоко — количество зависит от того, насколько сладким хочется сделать пломбир. Перемешать до однородности, можно миксером, но недолго.
Заморозка.
Получившуюся массу выложить в подходящую ёмкость с крышкой и убрать в морозильник минимум на 3 часа. Лучше на 6, а ещё лучше — на всю ночь.
Подача.
Перед подачей мороженое стоит немного подержать в холодильнике — оно станет мягче и легче формуется ложкой. Отлично сочетается с тёртым шоколадом, ягодами или сиропами.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?