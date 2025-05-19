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Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть

Еда

Приготовить настоящее сливочное мороженое дома — не такая уж сложная задача. Особенно если всё, что нужно, — это сливки и сгущёнка. Без яиц, без варки, без заморочек. Получается нежный, густой пломбир с натуральным вкусом, как из детства, только лучше — потому что свой.

Белое мороженое
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Белое мороженое

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Сливки жирные (от 33%) — 600-700 г

  • Сгущённое молоко — 200-250 г

По желанию: ваниль или какао для дополнительного вкуса

Как приготовить

  1. Взбивание сливок.
    Сливки обязательно должны быть хорошо охлаждёнными — тогда они быстро превратятся в пышную, густую массу. Взбивать следует до устойчивой, но мягкой текстуры — не до масла.

  2. Добавление сгущёнки.
    В готовые сливки добавить сгущённое молоко — количество зависит от того, насколько сладким хочется сделать пломбир. Перемешать до однородности, можно миксером, но недолго.

  3. Заморозка.
    Получившуюся массу выложить в подходящую ёмкость с крышкой и убрать в морозильник минимум на 3 часа. Лучше на 6, а ещё лучше — на всю ночь.

  4. Подача.
    Перед подачей мороженое стоит немного подержать в холодильнике — оно станет мягче и легче формуется ложкой. Отлично сочетается с тёртым шоколадом, ягодами или сиропами.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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