Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть

Приготовить настоящее сливочное мороженое дома — не такая уж сложная задача. Особенно если всё, что нужно, — это сливки и сгущёнка. Без яиц, без варки, без заморочек. Получается нежный, густой пломбир с натуральным вкусом, как из детства, только лучше — потому что свой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Белое мороженое

Ингредиенты (на 6 порций)

Сливки жирные (от 33%) — 600-700 г

Сгущённое молоко — 200-250 г

По желанию: ваниль или какао для дополнительного вкуса

Как приготовить

Взбивание сливок.

Сливки обязательно должны быть хорошо охлаждёнными — тогда они быстро превратятся в пышную, густую массу. Взбивать следует до устойчивой, но мягкой текстуры — не до масла. Добавление сгущёнки.

В готовые сливки добавить сгущённое молоко — количество зависит от того, насколько сладким хочется сделать пломбир. Перемешать до однородности, можно миксером, но недолго. Заморозка.

Получившуюся массу выложить в подходящую ёмкость с крышкой и убрать в морозильник минимум на 3 часа. Лучше на 6, а ещё лучше — на всю ночь. Подача.

Перед подачей мороженое стоит немного подержать в холодильнике — оно станет мягче и легче формуется ложкой. Отлично сочетается с тёртым шоколадом, ягодами или сиропами.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

