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Слишком нежный, чтобы быть просто джемом: десерт из винограда, который удивляет

2:18
Еда

Джем из белого винограда и сладких яблок — отличный способ сохранить вкус лета в банке. Он получается бархатистым и однородным, поскольку оба фрукта протираются через сито. Благодаря такому подходу джем не содержит ни шкурок, ни твёрдых волокон, а лишь чистую, насыщенную фруктовую мякоть. Вкус — мягкий, сладкий, с лёгкой кислинкой винограда и тёплой фруктовой нотой яблок. Такой джем отлично подойдёт к утреннему тосту, блинчикам или в качестве прослойки в десертах.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Ингредиенты

  • Виноград белый без косточек — 1 кг

  • Яблоки сладкие — 1,5 кг

  • Сахар — 1 кг

  • Вода — 200 мл

Как приготовить

  1. Подготовка яблок.
    Яблоки вымыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. Выложить в кастрюлю, влить 100 мл воды и довести до кипения. Варить под крышкой на слабом огне около 30 минут — до размягчения.

  2. Пюрирование.
    Горячие яблоки измельчить блендером до состояния пюре. После этого массу протереть через металлическое сито — кожура и волокна останутся на поверхности.

  3. Подготовка винограда.
    Виноград промыть, снять с веточек. Сложить в кастрюлю, добавить оставшиеся 100 мл воды и варить на медленном огне около 15-20 минут, пока ягоды не лопнут и не станут мягкими.

  4. Протирание винограда.
    Проваренные ягоды также протереть через сито, удалив шкурки. Получится ароматное виноградное пюре, более жидкое, чем яблочное.

  5. Смешивание.
    Объединить оба вида пюре, добавить сахар и тщательно перемешать. Поставить на слабый огонь, довести до кипения и варить минимум 10 минут, пока масса не загустеет.

  6. Подготовка банок.
    Банки и крышки вымыть с содой, простерилизовать в кипящей воде 10-15 минут.

  7. Закатка.
    Горячий джем разложить по стерильным банкам, плотно закрыть крышками. Банки перевернуть и оставить под одеялом на сутки. Хранить в прохладном и тёмном месте.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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