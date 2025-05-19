Слишком нежный, чтобы быть просто джемом: десерт из винограда, который удивляет

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Джем из белого винограда и сладких яблок — отличный способ сохранить вкус лета в банке. Он получается бархатистым и однородным, поскольку оба фрукта протираются через сито. Благодаря такому подходу джем не содержит ни шкурок, ни твёрдых волокон, а лишь чистую, насыщенную фруктовую мякоть. Вкус — мягкий, сладкий, с лёгкой кислинкой винограда и тёплой фруктовой нотой яблок. Такой джем отлично подойдёт к утреннему тосту, блинчикам или в качестве прослойки в десертах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Виноград

Ингредиенты

Виноград белый без косточек — 1 кг

Яблоки сладкие — 1,5 кг

Сахар — 1 кг

Вода — 200 мл

Как приготовить

Подготовка яблок.

Яблоки вымыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. Выложить в кастрюлю, влить 100 мл воды и довести до кипения. Варить под крышкой на слабом огне около 30 минут — до размягчения. Пюрирование.

Горячие яблоки измельчить блендером до состояния пюре. После этого массу протереть через металлическое сито — кожура и волокна останутся на поверхности. Подготовка винограда.

Виноград промыть, снять с веточек. Сложить в кастрюлю, добавить оставшиеся 100 мл воды и варить на медленном огне около 15-20 минут, пока ягоды не лопнут и не станут мягкими. Протирание винограда.

Проваренные ягоды также протереть через сито, удалив шкурки. Получится ароматное виноградное пюре, более жидкое, чем яблочное. Смешивание.

Объединить оба вида пюре, добавить сахар и тщательно перемешать. Поставить на слабый огонь, довести до кипения и варить минимум 10 минут, пока масса не загустеет. Подготовка банок.

Банки и крышки вымыть с содой, простерилизовать в кипящей воде 10-15 минут. Закатка.

Горячий джем разложить по стерильным банкам, плотно закрыть крышками. Банки перевернуть и оставить под одеялом на сутки. Хранить в прохладном и тёмном месте.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

