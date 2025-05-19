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Бюджетная альтернатива чипсам: слоёное тесто и сыр — рецепт, который стоит записать

1:41
Еда

Эти сырные палочки — настоящая находка для любителей хрустящих и пикантных закусок. Готовятся они из готового дрожжевого слоёного теста и буквально пропитаны ароматом сыра, пряностей и зелени. Особенно хороши тёплыми — исчезают со стола в мгновение. Отличный вариант к пиву, супу или как самостоятельная закуска для вечеринки.

Сырные палочки
Фото: flickr.com by Miia Sample, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сырные палочки

Ингредиенты

  • Слоёное дрожжевое тесто — 1 лист

  • Твёрдый сыр — 100 г

  • Майонез — 1 ст. ложка

  • Томатная паста — 1 ст. ложка

  • Горчица — 1 ч. ложка

  • Молотый чёрный перец — по вкусу

  • Кориандр — по вкусу

  • Соль — по вкусу

  • Укроп свежий — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовка.
    Тесто слегка раскатать в тонкий пласт и разрезать на две равные части. Сыр натереть на крупной тёрке, укроп мелко порубить.

  2. Соус.
    Майонез, томатную пасту, горчицу и все специи тщательно перемешать. Получившейся массой равномерно смазать одну половину теста.

  3. Сборка.
    На смазанную часть выложить зелень и посыпать тёртым сыром. Сверху накрыть второй половиной теста.

  4. Формирование палочек.
    Нарезать заготовку полосками, каждую аккуратно скрутить спиралью. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

  5. Выпекание.
    Разогреть духовку до 180 °C. Выпекать сырные палочки около 20 минут — до румяной хрустящей корочки.

Готовые палочки подают тёплыми или остывшими — они вкусны в любом виде.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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