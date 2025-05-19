Бюджетная альтернатива чипсам: слоёное тесто и сыр — рецепт, который стоит записать

Эти сырные палочки — настоящая находка для любителей хрустящих и пикантных закусок. Готовятся они из готового дрожжевого слоёного теста и буквально пропитаны ароматом сыра, пряностей и зелени. Особенно хороши тёплыми — исчезают со стола в мгновение. Отличный вариант к пиву, супу или как самостоятельная закуска для вечеринки.
Слоёное дрожжевое тесто — 1 лист
Твёрдый сыр — 100 г
Майонез — 1 ст. ложка
Томатная паста — 1 ст. ложка
Горчица — 1 ч. ложка
Молотый чёрный перец — по вкусу
Кориандр — по вкусу
Соль — по вкусу
Укроп свежий — по вкусу
Подготовка.
Тесто слегка раскатать в тонкий пласт и разрезать на две равные части. Сыр натереть на крупной тёрке, укроп мелко порубить.
Соус.
Майонез, томатную пасту, горчицу и все специи тщательно перемешать. Получившейся массой равномерно смазать одну половину теста.
Сборка.
На смазанную часть выложить зелень и посыпать тёртым сыром. Сверху накрыть второй половиной теста.
Формирование палочек.
Нарезать заготовку полосками, каждую аккуратно скрутить спиралью. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
Выпекание.
Разогреть духовку до 180 °C. Выпекать сырные палочки около 20 минут — до румяной хрустящей корочки.
Готовые палочки подают тёплыми или остывшими — они вкусны в любом виде.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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