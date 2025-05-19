Бюджетная альтернатива чипсам: слоёное тесто и сыр — рецепт, который стоит записать

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти сырные палочки — настоящая находка для любителей хрустящих и пикантных закусок. Готовятся они из готового дрожжевого слоёного теста и буквально пропитаны ароматом сыра, пряностей и зелени. Особенно хороши тёплыми — исчезают со стола в мгновение. Отличный вариант к пиву, супу или как самостоятельная закуска для вечеринки.

Фото: flickr.com by Miia Sample, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сырные палочки

Ингредиенты

Слоёное дрожжевое тесто — 1 лист

Твёрдый сыр — 100 г

Майонез — 1 ст. ложка

Томатная паста — 1 ст. ложка

Горчица — 1 ч. ложка

Молотый чёрный перец — по вкусу

Кориандр — по вкусу

Соль — по вкусу

Укроп свежий — по вкусу

Как готовить

Подготовка.

Тесто слегка раскатать в тонкий пласт и разрезать на две равные части. Сыр натереть на крупной тёрке, укроп мелко порубить. Соус.

Майонез, томатную пасту, горчицу и все специи тщательно перемешать. Получившейся массой равномерно смазать одну половину теста. Сборка.

На смазанную часть выложить зелень и посыпать тёртым сыром. Сверху накрыть второй половиной теста. Формирование палочек.

Нарезать заготовку полосками, каждую аккуратно скрутить спиралью. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекание.

Разогреть духовку до 180 °C. Выпекать сырные палочки около 20 минут — до румяной хрустящей корочки.

Готовые палочки подают тёплыми или остывшими — они вкусны в любом виде.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

