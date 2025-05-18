Меню Детство 80-90-х: вкус, который мы помним

Каждое поколение помнит свой запах детства. Для тех, кто рос в Советском Союзе или в начале 90-х, он часто пах варёной картошкой, борщом, свежим компотом и пирожками из школьной столовой.
Эти блюда были простыми, но вкусными, насыщенными теплом и заботой. Сегодня предлагаем вспомнить — и, возможно, воссоздать — полноценный обед из прошлого.
Меню на день: как дома у бабушки или в столовой №12
Первое
Борщ со сметаной и чёрным хлебом
Густой красный борщ с картошкой, капустой и мясом — подаётся обязательно со сметаной и кусочком ржаного хлеба. Иногда — с чесночными пампушками.
Второе
Пюре с котлетой и солёным огурцом
Нежное картофельное пюре с подливой, рядом — домашняя котлета с хрустящей корочкой и маленький огурчик из банки.
Салат
Оливье (советский вариант)
Картошка, морковь, яйца, зелёный горошек, солёные огурцы и варёная колбаса, заправленные майонезом. Классика праздников и обедов.
Напиток
Компот из сухофруктов
Яблоки, груши и изюм варились часами в огромной кастрюле. Подаётся тёплым или охлаждённым в гранёном стакане.
Десерт
Рисовая молочная каша с вареньем
Сладкая молочная каша, сваренная на плите, а сверху — ложечка бабушкиного клубничного или вишнёвого варенья.
Это меню — как телепорт во времена, когда еда была простой, но приготовленной с любовью. Эти блюда не просто насыщали, они создавали ощущение уюта, защищённости и домашнего тепла.
Попробуй воссоздать этот обед у себя дома — и, возможно, ты снова почувствуешь себя тем самым ребёнком с ложкой каши в руках и компотом на подоконнике.
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