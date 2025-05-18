Меню Детство 80-90-х: вкус, который мы помним

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждое поколение помнит свой запах детства. Для тех, кто рос в Советском Союзе или в начале 90-х, он часто пах варёной картошкой, борщом, свежим компотом и пирожками из школьной столовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Голубцы

Эти блюда были простыми, но вкусными, насыщенными теплом и заботой. Сегодня предлагаем вспомнить — и, возможно, воссоздать — полноценный обед из прошлого.

Меню на день: как дома у бабушки или в столовой №12

Первое

Борщ со сметаной и чёрным хлебом

Густой красный борщ с картошкой, капустой и мясом — подаётся обязательно со сметаной и кусочком ржаного хлеба. Иногда — с чесночными пампушками.

Второе

Пюре с котлетой и солёным огурцом

Нежное картофельное пюре с подливой, рядом — домашняя котлета с хрустящей корочкой и маленький огурчик из банки.

Салат

Оливье (советский вариант)

Картошка, морковь, яйца, зелёный горошек, солёные огурцы и варёная колбаса, заправленные майонезом. Классика праздников и обедов.

Напиток

Компот из сухофруктов

Яблоки, груши и изюм варились часами в огромной кастрюле. Подаётся тёплым или охлаждённым в гранёном стакане.

Десерт

Рисовая молочная каша с вареньем

Сладкая молочная каша, сваренная на плите, а сверху — ложечка бабушкиного клубничного или вишнёвого варенья.

Это меню — как телепорт во времена, когда еда была простой, но приготовленной с любовью. Эти блюда не просто насыщали, они создавали ощущение уюта, защищённости и домашнего тепла.

Попробуй воссоздать этот обед у себя дома — и, возможно, ты снова почувствуешь себя тем самым ребёнком с ложкой каши в руках и компотом на подоконнике.