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Меню Детство 80-90-х: вкус, который мы помним

1:52
Еда

Каждое поколение помнит свой запах детства. Для тех, кто рос в Советском Союзе или в начале 90-х, он часто пах варёной картошкой, борщом, свежим компотом и пирожками из школьной столовой.

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Голубцы

Эти блюда были простыми, но вкусными, насыщенными теплом и заботой. Сегодня предлагаем вспомнить — и, возможно, воссоздать — полноценный обед из прошлого.

Меню на день: как дома у бабушки или в столовой №12

Первое

Борщ со сметаной и чёрным хлебом

Густой красный борщ с картошкой, капустой и мясом — подаётся обязательно со сметаной и кусочком ржаного хлеба. Иногда — с чесночными пампушками.

Второе

Пюре с котлетой и солёным огурцом

Нежное картофельное пюре с подливой, рядом — домашняя котлета с хрустящей корочкой и маленький огурчик из банки.

Салат

Оливье (советский вариант)

Картошка, морковь, яйца, зелёный горошек, солёные огурцы и варёная колбаса, заправленные майонезом. Классика праздников и обедов.

Напиток

Компот из сухофруктов

Яблоки, груши и изюм варились часами в огромной кастрюле. Подаётся тёплым или охлаждённым в гранёном стакане.

Десерт

Рисовая молочная каша с вареньем

Сладкая молочная каша, сваренная на плите, а сверху — ложечка бабушкиного клубничного или вишнёвого варенья.

Это меню — как телепорт во времена, когда еда была простой, но приготовленной с любовью. Эти блюда не просто насыщали, они создавали ощущение уюта, защищённости и домашнего тепла.

Попробуй воссоздать этот обед у себя дома — и, возможно, ты снова почувствуешь себя тем самым ребёнком с ложкой каши в руках и компотом на подоконнике.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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