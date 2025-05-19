Когда нет сил возиться, а хочется уюта: печенье, которое творит тепло за 20 минут

Это вариация классического валлийского печенья, которая отличается тем, что готовится не в духовке, а на обычной сковороде. Благодаря добавлению яблока и корицы, печенье получается особенно мягким и ароматным, с лёгкой натуральной сладостью. Идеально подходит для чаепития, когда хочется чего-то домашнего и уютного, но не хочется долго возиться.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочные оладьи

Ингредиенты

Сливочное масло — 100 г

Коричневый сахар — 80 г

Пшеничная мука — 230 г

Яблоко — 1 шт.

Корица — 0,5 ч. ложки

Щепотка соли

Молоко (по необходимости) — 1 ст. ложка

Растительное масло — для жарки

Сахарная пудра — для подачи (по желанию)

Способ приготовления

Подготовка продуктов.

В первую очередь следует просеять муку и смешать её с солью. Затем добавить сливочное масло и тщательно растереть до состояния крошки — можно использовать лопатку или просто руками. Добавление ароматов.

В получившуюся массу всыпать сахар и корицу, перемешать. Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной тёрке и вмешать в тесто. Если масса получается слишком рассыпчатой и не держит форму, можно добавить столовую ложку молока. Формирование.

Тесто выложить на посыпанную мукой поверхность, раскатать до толщины примерно 5 мм и вырезать круглые печенья при помощи формы или стакана. Обжарка.

Разогреть сковороду с толстым дном, слегка смазать растительным маслом. Обжаривать печенье по 4-5 минут с каждой стороны на умеренном огне до золотистой корочки. Подача.

Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой. Оно вкусно как тёплым, так и полностью остывшим.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

