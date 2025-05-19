Когда нет сил возиться, а хочется уюта: печенье, которое творит тепло за 20 минут

Это вариация классического валлийского печенья, которая отличается тем, что готовится не в духовке, а на обычной сковороде. Благодаря добавлению яблока и корицы, печенье получается особенно мягким и ароматным, с лёгкой натуральной сладостью. Идеально подходит для чаепития, когда хочется чего-то домашнего и уютного, но не хочется долго возиться.
Сливочное масло — 100 г
Коричневый сахар — 80 г
Пшеничная мука — 230 г
Яблоко — 1 шт.
Корица — 0,5 ч. ложки
Щепотка соли
Молоко (по необходимости) — 1 ст. ложка
Растительное масло — для жарки
Сахарная пудра — для подачи (по желанию)
Подготовка продуктов.
В первую очередь следует просеять муку и смешать её с солью. Затем добавить сливочное масло и тщательно растереть до состояния крошки — можно использовать лопатку или просто руками.
Добавление ароматов.
В получившуюся массу всыпать сахар и корицу, перемешать. Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной тёрке и вмешать в тесто. Если масса получается слишком рассыпчатой и не держит форму, можно добавить столовую ложку молока.
Формирование.
Тесто выложить на посыпанную мукой поверхность, раскатать до толщины примерно 5 мм и вырезать круглые печенья при помощи формы или стакана.
Обжарка.
Разогреть сковороду с толстым дном, слегка смазать растительным маслом. Обжаривать печенье по 4-5 минут с каждой стороны на умеренном огне до золотистой корочки.
Подача.
Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой. Оно вкусно как тёплым, так и полностью остывшим.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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