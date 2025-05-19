Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский решил не пить кофе из-за проигрыша своего фаворита на Евровидении
Свист в динамиках? Этот невинный звук в динамиках может стоить вам двигателя
Как в СССР строили кооперативные гаражи и что там происходило
Скамейка отстающих: Европа попыталась провести диалог с Трампом после Путина
Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания
Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть
Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров
Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители
Чернослив — эликсир молодости: вот что произойдет с вами после 50, если будете его есть

Когда нет сил возиться, а хочется уюта: печенье, которое творит тепло за 20 минут

Еда

Это вариация классического валлийского печенья, которая отличается тем, что готовится не в духовке, а на обычной сковороде. Благодаря добавлению яблока и корицы, печенье получается особенно мягким и ароматным, с лёгкой натуральной сладостью. Идеально подходит для чаепития, когда хочется чего-то домашнего и уютного, но не хочется долго возиться.

Яблочные оладьи
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочные оладьи

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 100 г

  • Коричневый сахар — 80 г

  • Пшеничная мука — 230 г

  • Яблоко — 1 шт.

  • Корица — 0,5 ч. ложки

  • Щепотка соли

  • Молоко (по необходимости) — 1 ст. ложка

  • Растительное масло — для жарки

  • Сахарная пудра — для подачи (по желанию)

Способ приготовления

  1. Подготовка продуктов.
    В первую очередь следует просеять муку и смешать её с солью. Затем добавить сливочное масло и тщательно растереть до состояния крошки — можно использовать лопатку или просто руками.

  2. Добавление ароматов.
    В получившуюся массу всыпать сахар и корицу, перемешать. Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной тёрке и вмешать в тесто. Если масса получается слишком рассыпчатой и не держит форму, можно добавить столовую ложку молока.

  3. Формирование.
    Тесто выложить на посыпанную мукой поверхность, раскатать до толщины примерно 5 мм и вырезать круглые печенья при помощи формы или стакана.

  4. Обжарка.
    Разогреть сковороду с толстым дном, слегка смазать растительным маслом. Обжаривать печенье по 4-5 минут с каждой стороны на умеренном огне до золотистой корочки.

  5. Подача.
    Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой. Оно вкусно как тёплым, так и полностью остывшим.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Еда и рецепты
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Последние материалы
Скамейка отстающих: Европа попыталась провести диалог с Трампом после Путина
Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания
Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть
Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров
Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители
Чернослив — эликсир молодости: вот что произойдет с вами после 50, если будете его есть
Канадский форвард может перейти в Авангард
Раздался голос из Кривого Рога: Зеленский умоляет Трампа не принимать решений по Украине без него
Мопеды СССР: два колеса мечты, бензин в бутылке, и ветер дул в лицо
Борьба до потери территорий: Украина не намерена выводить войска с территории РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.