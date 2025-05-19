Один запах сведёт с ума: запеченая тыква с фасолью и восточными специями

Простой, но очень вкусный рецепт из обычных продуктов — тыквы и консервированной фасоли. Блюдо получается невероятно ароматным и насыщенным за счёт удачного сочетания сладковатой тыквы и нежной фасоли, а специи вроде кориандра, зиры и паприки придают ему яркий восточный акцент. Немного томатной пасты добавляет кислинку и аппетитный цвет.
Тыква (очищенная) — 400 г
Репчатый лук — 1 шт. (около 100 г)
Консервированная белая фасоль — 200 г (без жидкости)
Томатная паста — 50 г
Молотый кориандр — 0,5 ч. ложки
Зира — 0,5 ч. ложки
Сладкая молотая паприка — 0,5 ч. ложки
Соль — по вкусу
Растительное масло — 2 ст. ложки
Свежая петрушка — по желанию, для подачи
Подготовка продуктов.
Сначала сливаем жидкость с консервированной фасоли. Тыкву очищаем и нарезаем кубиками примерно по 2 см. Лук режем мелко.
Обжарка.
На разогретую сковороду с маслом выкладываем лук и обжариваем до лёгкой золотистости — примерно 5 минут.
Тыква и специи.
Добавляем в сковороду тыкву, всыпаем специи: кориандр, зиру и паприку. Перемешиваем и продолжаем обжаривать ещё 5 минут, чтобы специи "раскрылись".
Добавляем пасту.
Вливаем 70 мл воды и кладём томатную пасту. Снова аккуратно перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне 20-25 минут, пока тыква не станет почти готовой. Важно: не переваривайте, кусочки должны оставаться целыми.
Фасоль и финальный штрих.
Кладём фасоль в сковороду, перемешиваем и тушим ещё 7-10 минут под крышкой. За 2-3 минуты до конца солим по вкусу.
Подача.
Готовое блюдо можно подавать как самостоятельное, особенно в пост, или в качестве гарнира к рыбе или мясу. При подаче посыпьте петрушкой — будет ещё вкуснее.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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