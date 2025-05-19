Один запах сведёт с ума: запеченая тыква с фасолью и восточными специями

Простой, но очень вкусный рецепт из обычных продуктов — тыквы и консервированной фасоли. Блюдо получается невероятно ароматным и насыщенным за счёт удачного сочетания сладковатой тыквы и нежной фасоли, а специи вроде кориандра, зиры и паприки придают ему яркий восточный акцент. Немного томатной пасты добавляет кислинку и аппетитный цвет.

Подготовка продуктов.

Сначала сливаем жидкость с консервированной фасоли. Тыкву очищаем и нарезаем кубиками примерно по 2 см. Лук режем мелко.

Обжарка.

На разогретую сковороду с маслом выкладываем лук и обжариваем до лёгкой золотистости — примерно 5 минут.

Тыква и специи.

Добавляем в сковороду тыкву, всыпаем специи: кориандр, зиру и паприку. Перемешиваем и продолжаем обжаривать ещё 5 минут, чтобы специи "раскрылись".

Добавляем пасту.

Вливаем 70 мл воды и кладём томатную пасту. Снова аккуратно перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне 20-25 минут, пока тыква не станет почти готовой. Важно: не переваривайте, кусочки должны оставаться целыми.

Фасоль и финальный штрих.

Кладём фасоль в сковороду, перемешиваем и тушим ещё 7-10 минут под крышкой. За 2-3 минуты до конца солим по вкусу.