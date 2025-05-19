Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный остров в Тихом океане, где можно найти "чёрное золото"
Юрист назвал три причины, по которым россиянам откажут в пенсии
Верка Сердючка пытается отказаться от фразы Раша, гудбай: против меня начали травлю
Марианская впадина открыла пасть — и выплюнула существ, которых мы не знали
Не такие уж и простые собаки: что они реально требуют от нас каждый день
Не посадили ромашку? Вот 5 причин, почему она обязательна для вашего сада
Шумоизоляция без капитального ремонта — как добиться тишины самому
Минус щеки, плюс скулы: окрашивание волос, которое поменяет твоё лицо
Бюджетная альтернатива чипсам: слоёное тесто и сыр — рецепт, который стоит записать

Один запах сведёт с ума: запеченая тыква с фасолью и восточными специями

2:19
Еда

Простой, но очень вкусный рецепт из обычных продуктов — тыквы и консервированной фасоли. Блюдо получается невероятно ароматным и насыщенным за счёт удачного сочетания сладковатой тыквы и нежной фасоли, а специи вроде кориандра, зиры и паприки придают ему яркий восточный акцент. Немного томатной пасты добавляет кислинку и аппетитный цвет.

Тыква
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тыква

Ингредиенты на 2 порции

  • Тыква (очищенная) — 400 г

  • Репчатый лук — 1 шт. (около 100 г)

  • Консервированная белая фасоль — 200 г (без жидкости)

  • Томатная паста — 50 г

  • Молотый кориандр — 0,5 ч. ложки

  • Зира — 0,5 ч. ложки

  • Сладкая молотая паприка — 0,5 ч. ложки

  • Соль — по вкусу

  • Растительное масло — 2 ст. ложки

  • Свежая петрушка — по желанию, для подачи

Как готовить

  1. Подготовка продуктов.
    Сначала сливаем жидкость с консервированной фасоли. Тыкву очищаем и нарезаем кубиками примерно по 2 см. Лук режем мелко.

  2. Обжарка.
    На разогретую сковороду с маслом выкладываем лук и обжариваем до лёгкой золотистости — примерно 5 минут.

  3. Тыква и специи.
    Добавляем в сковороду тыкву, всыпаем специи: кориандр, зиру и паприку. Перемешиваем и продолжаем обжаривать ещё 5 минут, чтобы специи "раскрылись".

  4. Добавляем пасту.
    Вливаем 70 мл воды и кладём томатную пасту. Снова аккуратно перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне 20-25 минут, пока тыква не станет почти готовой. Важно: не переваривайте, кусочки должны оставаться целыми.

  5. Фасоль и финальный штрих.
    Кладём фасоль в сковороду, перемешиваем и тушим ещё 7-10 минут под крышкой. За 2-3 минуты до конца солим по вкусу.

  6. Подача.
    Готовое блюдо можно подавать как самостоятельное, особенно в пост, или в качестве гарнира к рыбе или мясу. При подаче посыпьте петрушкой — будет ещё вкуснее.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Новости спорта
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Зеленский против реальности: фронт стабилен, народ мотивирован? Дмитрий Плотников Обстановка в зоне СВО не позволяет Трампу откладывать встречу с Путиным Любовь Степушова
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Последние материалы
Он ушёл без прощания: Уэс Андерсон раскрыл конфликт с Джином Хэкменом на съёмках
Не только от вампиров: какие тайны в себе несёт чеснок
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Корсетный, пыльный, с крыльями: как выбрать верх, чтобы все оборачивались
Пляжный отдых без стресса: как не остаться без телефона, кошелька и настроения
Больше не бесплатно: Европа возвращает пошлины на украинскую продукцию
Забудьте про штангу: это упражнение сделает спину в два раза шире
Этот ужин вернёт вас в детский сад — самый простой и вкусный рецепт куриного гуляша
Урожай в два раза больше — и ни одной гнили: секрет не в сортах, а в соседях клубники
Под водой спал кратер-убийца, и теперь он разрушает всё, что мы знали о вымирании динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.