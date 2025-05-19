Этот ужин вернёт вас в детский сад — самый простой и вкусный рецепт куриного гуляша

Этот куриный гуляш — настоящая гастрономическая ностальгия. Мягкое мясо, нежная сметанная подливка, минимум жира — всё как мы помним с детсадовских времён. Он отлично сочетается с любым гарниром: картофельным пюре, макаронами, гречкой или рисом. Готовится просто, быстро и точно не надоедает.
Куриное филе — 400 г
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Сметана — 2 ст. ложки
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Подавайте куриный гуляш горячим, с пюре или другим любимым гарниром. Сверху можно посыпать свежей зеленью или просто наслаждаться простым, знакомым с детства вкусом.
Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушёные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.
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