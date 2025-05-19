Этот ужин вернёт вас в детский сад — самый простой и вкусный рецепт куриного гуляша

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот куриный гуляш — настоящая гастрономическая ностальгия. Мягкое мясо, нежная сметанная подливка, минимум жира — всё как мы помним с детсадовских времён. Он отлично сочетается с любым гарниром: картофельным пюре, макаронами, гречкой или рисом. Готовится просто, быстро и точно не надоедает.

Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паприкаш

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Сметана — 2 ст. ложки

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить

Подготовка мяса. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками — так оно быстрее приготовится и будет нежнее на вкус. Варим без обжарки. Переложите мясо в кастрюлю, посолите, поперчите и залейте водой — она должна лишь слегка покрыть курицу. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Добавляем аромат. Пока мясо начинает вариться, нарежьте лук и чеснок. Добавьте их в кастрюлю вместе со сметаной. Всё аккуратно перемешайте. Тушим. Убавьте огонь до минимума и тушите гуляш под крышкой 20-30 минут. За это время мясо станет очень мягким, а соус — насыщенным и сливочным.

Подача

Подавайте куриный гуляш горячим, с пюре или другим любимым гарниром. Сверху можно посыпать свежей зеленью или просто наслаждаться простым, знакомым с детства вкусом.

Уточнения

Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушёные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

