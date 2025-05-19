Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге

Хотим поделиться с вами рецептом лёгкого и вкусного салата, который станет отличным дополнением к обеду или ужину. Крабовые палочки, огурец и кукуруза — сочетание, которое порадует вас своим вкусом и свежестью. Этот салат не только вкусный, но и простой в приготовлении, так что справится даже начинающий кулинар.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ваш салат готов! Приятного аппетита!
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?