Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотим поделиться с вами рецептом лёгкого и вкусного салата, который станет отличным дополнением к обеду или ужину. Крабовые палочки, огурец и кукуруза — сочетание, которое порадует вас своим вкусом и свежестью. Этот салат не только вкусный, но и простой в приготовлении, так что справится даже начинающий кулинар.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

свежий огурец — 1 шт.;

консервированная кукуруза — 1 банка;

майонез или сметана для заправки (по вкусу);

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки предварительно разморозьте, если они у вас замороженные. Затем нарежьте их небольшими кубиками. Огурец вымойте, обсушите и нарежьте кубиками или соломкой. С кукурузы слейте жидкость и добавьте её к крабовым палочкам и огурцу. Перемешайте все ингредиенты в миске. Добавьте майонез или сметану, соль и перец по вкусу. Ещё раз хорошо перемешайте.

Ваш салат готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

