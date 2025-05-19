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Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге

1:07
Еда

Хотим поделиться с вами рецептом лёгкого и вкусного салата, который станет отличным дополнением к обеду или ужину. Крабовые палочки, огурец и кукуруза — сочетание, которое порадует вас своим вкусом и свежестью. Этот салат не только вкусный, но и простой в приготовлении, так что справится даже начинающий кулинар.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • майонез или сметана для заправки (по вкусу);
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки предварительно разморозьте, если они у вас замороженные. Затем нарежьте их небольшими кубиками.
  2. Огурец вымойте, обсушите и нарежьте кубиками или соломкой.
  3. С кукурузы слейте жидкость и добавьте её к крабовым палочкам и огурцу.
  4. Перемешайте все ингредиенты в миске.
  5. Добавьте майонез или сметану, соль и перец по вкусу. Ещё раз хорошо перемешайте.

Ваш салат готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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