От пельменей до пломбира: чем кормили в советских кафе и почему мы это до сих пор помним

Советское кафе — это не просто место, где ели. Это место, где встречались, обсуждали, влюблялись, выпивали, скучали, смеялись и строили планы на жизнь.
В эпоху дефицита и уравнительного общественного быта поход в кафе был настоящим событием, а меню — пусть и скромное, но родное до слёз.
Пельмени, котлеты, заливное
Основу советского общепита составляли простые и сытные блюда. Кафе не баловали гурманов — баловали желудки:
Пломбир, пирожные и компот из сухофруктов
Десерт — это то, что советские граждане особенно запомнили. Потому что даже в самые скромные времена можно было позволить себе:
Почему мы до сих пор это помним
Потому что было душевно. Потому что официантки в белых фартуках знали завсегдатаев по именам. Потому что меню помещалось на одной странице, и ты знал, чего ждать от котлеты. Потому что даже в тесном кафе с облупленными стенами и алюминиевыми подносами можно было почувствовать себя человеком.
Именно эта честная простота и вкус без изысков, но с теплотой — вот что делает советскую гастрономию такой ностальгически важной. И если сейчас кто-то вдруг подаёт "те самые пельмени с бульоном" — мы улыбаемся. Потому что на вкус это не просто еда. Это — время.
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