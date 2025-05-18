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От пельменей до пломбира: чем кормили в советских кафе и почему мы это до сих пор помним

2:38
Еда

Советское кафе — это не просто место, где ели. Это место, где встречались, обсуждали, влюблялись, выпивали, скучали, смеялись и строили планы на жизнь.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

В эпоху дефицита и уравнительного общественного быта поход в кафе был настоящим событием, а меню — пусть и скромное, но родное до слёз.

Пельмени, котлеты, заливное

Основу советского общепита составляли простые и сытные блюда. Кафе не баловали гурманов — баловали желудки:

  • Пельмени — короли меню. Подача: в глубокой тарелке с ложкой сметаны или кусочком масла, иногда — с бульоном. И, конечно, в алюминиевых вилках — гнуться не гнулись, но заусенцы были обеспечены.
  • Котлеты по-домашнему с картофельным пюре, рисом или гречкой. Котлета могла быть с мясом — или без, в зависимости от поставок. Главное — панировка и густой подлив, чаще всего неясного происхождения.
  • Салат "Столичный" (родственник оливье), винегрет, морковка по-корейски, заливная рыба — вот они, звезды холодного отдела. А если повезёт — яйцо с майонезом и зелёным горошком.

Пломбир, пирожные и компот из сухофруктов

Десерт — это то, что советские граждане особенно запомнили. Потому что даже в самые скромные времена можно было позволить себе:

  • Пломбир — в вафельном стаканчике или на палочке. Это было не мороженое, а целая философия: плотное, сливочное, с привкусом настоящего молока и детства.
  • Пирожные "Картошка", "Трубочка", "Корзиночка" — с густым кремом, калорийные до неприличия. Покупались с осторожностью: либо на праздник, либо "чтобы побаловать себя".
  • Компот из сухофруктов — легенда общепита. Подавался тёплым, мутноватым и чуть кисловатым, но с каким-то неуловимым ароматом детства.

Почему мы до сих пор это помним

Потому что было душевно. Потому что официантки в белых фартуках знали завсегдатаев по именам. Потому что меню помещалось на одной странице, и ты знал, чего ждать от котлеты. Потому что даже в тесном кафе с облупленными стенами и алюминиевыми подносами можно было почувствовать себя человеком.

Именно эта честная простота и вкус без изысков, но с теплотой — вот что делает советскую гастрономию такой ностальгически важной. И если сейчас кто-то вдруг подаёт "те самые пельмени с бульоном" — мы улыбаемся. Потому что на вкус это не просто еда. Это — время.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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