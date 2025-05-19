Сливочный водопад вкуса: секрет идеального белого соуса для пасты раскрыт – гости ахнут!

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт быстрого и вкусного белого соуса включает сливки, лук, молоко, маргарин, кукурузный крахмал и тертый сыр. Он готовится за несколько минут и идеально подходит для множества блюд, таких как лазанья, блины, паста с креветками, картофельный гратен и другие.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain сливочный соус

Белый соус может стать отличным дополнением к вашему столу, делая блюда еще более аппетитными и удивляя ваших близких. Этот простой и легкий рецепт не требует много времени и ингредиентов: сливки, молоко, тертый сыр (желательно Рокфор или Пармезан), кукурузный крахмал, маргарин, соль и черный перец. Чтобы избежать образования комков, используйте венчик при приготовлении, советует receitas.globo.com.

Ингредиенты для белого соуса:

1 столовая ложка маргарина

1 тертая луковица

1 десертная ложка соли

Черный перец по вкусу

1 упаковка сливок

0,5 литра молока

1 столовая ложка кукурузного крахмала

1 чашка тертого сыра (например, Рокфор или Пармезан)

Метод приготовления белого соуса:

Растопите маргарин в кастрюле и добавьте тертый лук. Обжарьте до прозрачности. Добавьте черный перец, соль и сливки. Готовьте 2 минуты. В отдельной миске смешайте пол-литра молока с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала. Хорошо перемешайте, чтобы крахмал полностью растворился. Вылейте молочно-крахмальную смесь в кастрюлю и продолжайте готовить, помешивая, пока соус не загустеет. Добавьте 1 чашку тертого сыра и тщательно перемешайте до полного расплавления сыра. Подавайте белый соус с пастой, макаронами или используйте его в других блюдах по вашему вкусу.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.



Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

