Сливочный водопад вкуса: секрет идеального белого соуса для пасты раскрыт – гости ахнут!

Этот рецепт быстрого и вкусного белого соуса включает сливки, лук, молоко, маргарин, кукурузный крахмал и тертый сыр. Он готовится за несколько минут и идеально подходит для множества блюд, таких как лазанья, блины, паста с креветками, картофельный гратен и другие.
Белый соус может стать отличным дополнением к вашему столу, делая блюда еще более аппетитными и удивляя ваших близких. Этот простой и легкий рецепт не требует много времени и ингредиентов: сливки, молоко, тертый сыр (желательно Рокфор или Пармезан), кукурузный крахмал, маргарин, соль и черный перец. Чтобы избежать образования комков, используйте венчик при приготовлении, советует receitas.globo.com.
Ингредиенты для белого соуса:
Метод приготовления белого соуса:
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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