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Сливочный водопад вкуса: секрет идеального белого соуса для пасты раскрыт – гости ахнут!

1:57
Еда

Этот рецепт быстрого и вкусного белого соуса включает сливки, лук, молоко, маргарин, кукурузный крахмал и тертый сыр. Он готовится за несколько минут и идеально подходит для множества блюд, таких как лазанья, блины, паста с креветками, картофельный гратен и другие.

сливочный соус
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
сливочный соус

Белый соус может стать отличным дополнением к вашему столу, делая блюда еще более аппетитными и удивляя ваших близких. Этот простой и легкий рецепт не требует много времени и ингредиентов: сливки, молоко, тертый сыр (желательно Рокфор или Пармезан), кукурузный крахмал, маргарин, соль и черный перец. Чтобы избежать образования комков, используйте венчик при приготовлении, советует receitas.globo.com.

Ингредиенты для белого соуса:

  • 1 столовая ложка маргарина
  • 1 тертая луковица
  • 1 десертная ложка соли
  • Черный перец по вкусу
  • 1 упаковка сливок
  • 0,5 литра молока
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 1 чашка тертого сыра (например, Рокфор или Пармезан)

Метод приготовления белого соуса:

  1. Растопите маргарин в кастрюле и добавьте тертый лук. Обжарьте до прозрачности.
  2. Добавьте черный перец, соль и сливки. Готовьте 2 минуты.
  3. В отдельной миске смешайте пол-литра молока с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала. Хорошо перемешайте, чтобы крахмал полностью растворился.
  4. Вылейте молочно-крахмальную смесь в кастрюлю и продолжайте готовить, помешивая, пока соус не загустеет.
  5. Добавьте 1 чашку тертого сыра и тщательно перемешайте до полного расплавления сыра.
  6. Подавайте белый соус с пастой, макаронами или используйте его в других блюдах по вашему вкусу.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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