Худеем с горчицей: эта дешёвая специя творит чудеса с вашим весом – вот как её применять

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаете ли вы, что куркумин, придающий горчице ярко-желтый цвет, может замедлять рост жировой ткани? Давайте рассмотрим, как куркумин способствует снижению веса.

Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Горчица

Влияние куркумина на процесс похудения

Исследования показали, что куркумин оказывает положительное воздействие на организм, способствуя уменьшению жировых отложений, сообщает Journal Endocrinology.

Снижение воспалительных процессов. Хронические воспаления часто связаны с ожирением и инсулинорезистентностью. Куркумин, благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам, помогает уменьшить воспаление и повысить чувствительность к инсулину, что ускоряет процесс сжигания жира. Ускорение метаболизма. Куркумин активизирует обмен веществ, способствуя сжиганию большего количества калорий и, как следствие, потере веса. Снижение аппетита. Куркумин может подавлять аппетит, что приводит к уменьшению потребления пищи и потенциальной потере веса. Улучшение работы кишечника. Куркумин положительно влияет на здоровье кишечника, что играет важную роль в процессе похудения. Здоровый кишечник лучше усваивает питательные вещества и эффективно выводит отходы, предотвращая набор веса.

Потенциальные побочные эффекты горчицы и группы риска

Как улучшить усвоение куркумина

Поскольку куркумин плохо усваивается организмом, важно знать, как повысить его биодоступность:

Сочетайте куркумин с черным перцем, содержащим пиперин, который увеличивает усвоение куркумина до 2000%.

Принимайте куркуминовые добавки с микронизированным куркумином или комбинируйте его с другими ингредиентами, улучшающими усвоение.

Используйте куркумин с полезными жирами, такими как оливковое масло или авокадо, так как куркумин является жирорастворимым соединением.

Добавляйте куркумин в блюда, например, посыпайте им цветную капусту и подавайте в качестве гарнира

Уточнения

Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).





Куркумин диферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.

