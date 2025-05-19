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Худеем с горчицей: эта дешёвая специя творит чудеса с вашим весом – вот как её применять

2:09
Еда

Знаете ли вы, что куркумин, придающий горчице ярко-желтый цвет, может замедлять рост жировой ткани? Давайте рассмотрим, как куркумин способствует снижению веса.

Горчица
Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Горчица

Влияние куркумина на процесс похудения

Исследования показали, что куркумин оказывает положительное воздействие на организм, способствуя уменьшению жировых отложений, сообщает Journal Endocrinology.

  1. Снижение воспалительных процессов. Хронические воспаления часто связаны с ожирением и инсулинорезистентностью. Куркумин, благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам, помогает уменьшить воспаление и повысить чувствительность к инсулину, что ускоряет процесс сжигания жира.
  2. Ускорение метаболизма. Куркумин активизирует обмен веществ, способствуя сжиганию большего количества калорий и, как следствие, потере веса.
  3. Снижение аппетита. Куркумин может подавлять аппетит, что приводит к уменьшению потребления пищи и потенциальной потере веса.
  4. Улучшение работы кишечника. Куркумин положительно влияет на здоровье кишечника, что играет важную роль в процессе похудения. Здоровый кишечник лучше усваивает питательные вещества и эффективно выводит отходы, предотвращая набор веса.

Потенциальные побочные эффекты горчицы и группы риска

Как улучшить усвоение куркумина

Поскольку куркумин плохо усваивается организмом, важно знать, как повысить его биодоступность:

  • Сочетайте куркумин с черным перцем, содержащим пиперин, который увеличивает усвоение куркумина до 2000%.
  • Принимайте куркуминовые добавки с микронизированным куркумином или комбинируйте его с другими ингредиентами, улучшающими усвоение.
  • Используйте куркумин с полезными жирами, такими как оливковое масло или авокадо, так как куркумин является жирорастворимым соединением.
  • Добавляйте куркумин в блюда, например, посыпайте им цветную капусту и подавайте в качестве гарнира

Уточнения

Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).
 

Куркумин диферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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