Худеем с горчицей: эта дешёвая специя творит чудеса с вашим весом – вот как её применять

Знаете ли вы, что куркумин, придающий горчице ярко-желтый цвет, может замедлять рост жировой ткани? Давайте рассмотрим, как куркумин способствует снижению веса.
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Горчица
Влияние куркумина на процесс похудения
Исследования показали, что куркумин оказывает положительное воздействие на организм, способствуя уменьшению жировых отложений, сообщает Journal Endocrinology.
Снижение воспалительных процессов. Хронические воспаления часто связаны с ожирением и инсулинорезистентностью. Куркумин, благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам, помогает уменьшить воспаление и повысить чувствительность к инсулину, что ускоряет процесс сжигания жира.
Ускорение метаболизма. Куркумин активизирует обмен веществ, способствуя сжиганию большего количества калорий и, как следствие, потере веса.
Снижение аппетита. Куркумин может подавлять аппетит, что приводит к уменьшению потребления пищи и потенциальной потере веса.
Улучшение работы кишечника. Куркумин положительно влияет на здоровье кишечника, что играет важную роль в процессе похудения. Здоровый кишечник лучше усваивает питательные вещества и эффективно выводит отходы, предотвращая набор веса.
Потенциальные побочные эффекты горчицы и группы риска
Как улучшить усвоение куркумина
Поскольку куркумин плохо усваивается организмом, важно знать, как повысить его биодоступность:
Сочетайте куркумин с черным перцем, содержащим пиперин, который увеличивает усвоение куркумина до 2000%.
Принимайте куркуминовые добавки с микронизированным куркумином или комбинируйте его с другими ингредиентами, улучшающими усвоение.
Используйте куркумин с полезными жирами, такими как оливковое масло или авокадо, так как куркумин является жирорастворимым соединением.
Добавляйте куркумин в блюда, например, посыпайте им цветную капусту и подавайте в качестве гарнира
Уточнения
Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).
Куркуминдиферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.