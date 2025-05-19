Восхитительный шоколадный торт за 6 простых шагов — готовим вместе

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадный торт — одно из любимых лакомств людей в любой стране. Этот простой и лёгкий десерт часто подают на полдник вместе с чашкой ароматного кофе. Для теста вам понадобятся какао-порошок, пшеничная мука, сахар, яйца, разрыхлитель и масло.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный десерт

Влажный и насыщенный вкус торта делает его особенно популярным. Хотите узнать, как приготовить этот восхитительный десерт по рецепту бразильского издания receitas.globo.com? Читайте дальше!

Ингредиенты для теста:

3 яйца;

1,5 стакана сахара;

половина стакана масла;

1 стакан какао-порошка;

2 стакана пшеничной муки;

1 стакан горячей воды;

1 столовая ложка разрыхлителя.

Ингредиенты для глазури:

1,5 стакана молока;

полстакана какао-порошка;

1 столовая ложка масла;

1 стакан сахара.

Приготовление теста:

В большой миске взбейте 3 яйца с 1,5 стаканами сахара. Добавьте полстакана растопленного масла, 1 стакан какао-порошка и 2 стакана пшеничной муки. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Влейте 1 стакан горячей воды и 1 столовую ложку разрыхлителя. Хорошо взбейте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Вылейте тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, или пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Приготовление глазури: в небольшой кастрюле смешайте 1,5 стакана молока, 1 стакан сахара, полстакана какао-порошка и 1 столовую ложку масла. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Снимите кастрюлю с огня и полейте горячий торт глазурью.

Дайте торту немного остыть, прежде чем нарезать и подавать. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

