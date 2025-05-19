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Восхитительный шоколадный торт за 6 простых шагов — готовим вместе

2:10
Еда

Шоколадный торт — одно из любимых лакомств людей в любой стране. Этот простой и лёгкий десерт часто подают на полдник вместе с чашкой ароматного кофе. Для теста вам понадобятся какао-порошок, пшеничная мука, сахар, яйца, разрыхлитель и масло. 

Шоколадный десерт
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный десерт

Влажный и насыщенный вкус торта делает его особенно популярным. Хотите узнать, как приготовить этот восхитительный десерт по рецепту бразильского издания receitas.globo.com? Читайте дальше!

Ингредиенты для теста:  

  • 3 яйца;
  • 1,5 стакана сахара;
  • половина стакана масла;
  • 1 стакан какао-порошка;
  • 2 стакана пшеничной муки;
  • 1 стакан горячей воды;
  • 1 столовая ложка разрыхлителя.

Ингредиенты для глазури:  

  • 1,5 стакана молока;
  • полстакана какао-порошка;
  • 1 столовая ложка масла;
  • 1 стакан сахара.

Приготовление теста:  

  1. В большой миске взбейте 3 яйца с 1,5 стаканами сахара. Добавьте полстакана растопленного масла, 1 стакан какао-порошка и 2 стакана пшеничной муки. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  2. Влейте 1 стакан горячей воды и 1 столовую ложку разрыхлителя. Хорошо взбейте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
  3. Вылейте тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, или пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
  5. Приготовление глазури: в небольшой кастрюле смешайте 1,5 стакана молока, 1 стакан сахара, полстакана какао-порошка и 1 столовую ложку масла. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения.
  6. Снимите кастрюлю с огня и полейте горячий торт глазурью.

Дайте торту немного остыть, прежде чем нарезать и подавать. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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