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Забудьте про мучения! Этот метод снятия кожицы с помидоров перевернёт вашу кулинарию

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Еда

Помидоры — деликатные овощи, поэтому их обработка требует аккуратности. Существует метод, который позволяет без проблем снять кожицу с помидора. Этот способ стал популярным среди поваров благодаря своей эффективности.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры

Для выполнения метода необходимо:

  1. Сделать крестообразный надрез у основания помидора ножом.
  2. Поместить помидор в кипящую воду на 15 секунд.
  3. Вынуть помидор из горячей воды и сразу же погрузить его в ледяную воду.
  4. После охлаждения кожица легко снимется.

Термический шок позволяет кожице помидора отделиться без усилий, а сам плод остаётся целым. Этот метод идеально подходит для приготовления блюд, где необходимо использовать помидоры без кожицы, например, в томатном соусе.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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