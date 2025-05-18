Забудьте про мучения! Этот метод снятия кожицы с помидоров перевернёт вашу кулинарию

Помидоры — деликатные овощи, поэтому их обработка требует аккуратности. Существует метод, который позволяет без проблем снять кожицу с помидора. Этот способ стал популярным среди поваров благодаря своей эффективности.
Для выполнения метода необходимо:
Термический шок позволяет кожице помидора отделиться без усилий, а сам плод остаётся целым. Этот метод идеально подходит для приготовления блюд, где необходимо использовать помидоры без кожицы, например, в томатном соусе.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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