Забудьте про мучения! Этот метод снятия кожицы с помидоров перевернёт вашу кулинарию

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Помидоры — деликатные овощи, поэтому их обработка требует аккуратности. Существует метод, который позволяет без проблем снять кожицу с помидора. Этот способ стал популярным среди поваров благодаря своей эффективности.

Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помидоры

Для выполнения метода необходимо:

Сделать крестообразный надрез у основания помидора ножом. Поместить помидор в кипящую воду на 15 секунд. Вынуть помидор из горячей воды и сразу же погрузить его в ледяную воду. После охлаждения кожица легко снимется.

Термический шок позволяет кожице помидора отделиться без усилий, а сам плод остаётся целым. Этот метод идеально подходит для приготовления блюд, где необходимо использовать помидоры без кожицы, например, в томатном соусе.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

