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Мифы о советской столовой: как было на самом деле

3:02
Еда

Советская столовая — это не просто место приёма пищи. Для многих она стала частью повседневной жизни, предметом ностальгии и одновременно — источником многочисленных мифов.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Кто-то вспоминает подносы с голубыми тарелками и запах котлет, кто-то — вязкую манку и очередь за компотом. А где правда, а где преувеличение?

Миф 1. "Еда была невкусной и однообразной"

Часто можно услышать, что в советских столовых готовили "как попало". На самом деле, блюда готовились по строгим ГОСТам — это значило стабильность, рецептуру и качество, закреплённые на уровне стандартов.

Борщ, винегрет, тефтели, гречка с подливой — всё это было просто, но добротно. Конечно, многое зависело от поваров, но рецептура редко подводила.

Миф 2. "Антисанитария царила повсюду"

Да, иногда встречались запущенные заведения, особенно в провинции. Но в целом санитарные нормы были строже, чем принято думать. На кухне соблюдали графики мытья посуды, проводились регулярные проверки, а персонал сдавал санитарные книжки.

Грязную ложку или стакан можно было встретить — но это была скорее исключение, чем правило.

Миф 3. "Столовые были только в рабочих районах и для пролетариата"

На самом деле столовые были повсюду — в вузах, школах, НИИ, театрах, на вокзалах и в парках. Существовали заводские, студенческие, ведомственные, курортные и даже элитные столовые при министерствах и ЦК. Они обслуживали самые разные слои населения — от рабочих до профессоров.

Миф 4. "Цены были высокими для обычного человека"

В действительности столовая в СССР — это про доступность. Комплексный обед из трёх блюд обходился в сумму, эквивалентную нескольким копейкам. В некоторых ведомственных столовых или студенческих буфетах цены субсидировались государством. За 50 копеек можно было съесть суп, второе и компот.

Миф 5. "Атмосфера была мрачной и казённой"

Да, антураж был скромным: линолеум, простые стулья, стены в краске. Но за этим стояло чувство общности, узнаваемости. Знакомые запахи и "дежурные" блюда создавали ощущение уюта — пусть и по-советски.

Люди возвращались в любимую столовую за тефтелями "как в детстве", за оладьями, за фирменной котлетой по-киевски.

Советская столовая — это не гастрономический рай, но и не кулинарный кошмар. Это важный культурный феномен, в котором переплелись практичность, массовость и забота о человеке. Вопреки мифам, многие блюда по ГОСТу и сегодня актуальны, а рецепты той эпохи возвращаются в современные кафе и рестораны с пометкой "ностальгия".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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