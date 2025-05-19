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Как приготовить бабл-ти дома: 5 ярких рецептов и секрет жевательных шариков

2:50
Еда

Прозрачный стакан, яркий напиток, а на дне — загадочные тёмные шарики. Даже если вы ещё не пробовали бабл-ти, скорее всего, видели его в руках прохожих. Этот пузырьковый чай стал летним хитом — весёлым, фотогеничным и необычным. Что за шарики внутри, что такое тапиока и как повторить эффектный напиток дома? Разбираемся и делимся лучшими рецептами.

Бабл-ти
Фото: commons.wikimedia.org by takuma mori, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бабл-ти

От Азии до TikTok: история бабл-ти

Напиток придумали на Тайване в 80-х. По одной из версий, чайный мастер Линь Сиюэ Хуэй добавил в молочный чай шарики из тапиоки, чтобы порадовать коллег. В другой — несколько азиатских чайных пришли к идее одновременно. В любом случае, эффект оказался вирусным: напиток распространился по всему миру и с недавних пор добрался до России. Милые точки bubble tea открываются в городах, ингредиенты продаются онлайн, а соцсети заполнили фото радужных напитков.

Тапиока — главная фишка

Шарики делают из крахмала маниоки, растения, популярного в Азии, Африке и Южной Америке. В сухом виде они белые, при варке становятся тёмными и жевательными — за это их и полюбили. Тапиока богата быстрыми углеводами, не содержит жиров и глютена, а ещё в ней есть витамины, минералы и даже триптофан — аминокислота, связанная с выработкой серотонина.

Кроме тапиоки, бывают джус-боллы — яркие шарики с соком внутри, похожие на икру. Они "взрываются" во рту и идеально подходят для фруктовых версий.

Как сварить тапиоку

Выберите шарики покрупнее — они лучше держат форму. Варите 25 минут в кипящей воде с сахаром, постоянно помешивая. Оставьте настаиваться под крышкой и промойте. Или сварите отдельно, а потом замочите в сиропе. Готовые шарики лучше использовать в течение суток.

5 лучших рецептов бабл-ти

  • С зелёным чаем и кокосовым молоком: чай сенча, кокосовое молоко, мёд, тапиока, лёд.

  • С травяным чаем и миндальным молоком: мята или ромашка, миндальное молоко, кленовый сироп.

  • Матча-версия: чай матча, миндальное молоко, карамельный сироп.

  • Кофейный бабл-ти: крепкий кофе, сливки, кофейный сироп, шоколадная стружка.

  • Фруктовый с джус-боллами: персиковый чай, яблочный сок, сахар, лед и фруктовые шарики.

Каждый вариант — настоящий праздник в стакане. Выглядит ярко, пьётся весело, а ощущение лета создаёт с первого глотка.

Уточнения

Бабл-чай бабл-ти (англ. bubble tea — чай с пузырьками) — напиток из чая с молоком, с добавлением желейных шариков с соком внутри (джус-болы) или шариков из тапиоки. Бабл-ти может быть как горячим (с тапиокой), так и холодным (с тапиокой или джус-болами).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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