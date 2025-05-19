Без костра, но с корочкой: идеальный шашлык на сковороде

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

На улице дождь, ветер или просто лень выходить? Не беда! Шашлык можно приготовить прямо дома — на сковороде. И пусть аромата костра не будет, вкус точно не разочарует: мясо получится сочным, мягким и с аппетитной золотистой корочкой. Главное — хороший маринад и немного терпения.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain шашлык

Что понадобится (на 8 порций):

Свинина (мякоть) — 1 кг

Лук репчатый — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Соевый соус — 3 ст. л.

Паприка молотая — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 1/2 ч. л.

Красное сухое вино — 150 мл

Растительное масло — 3-4 ст. л.

Чёрный перец (свежемолотый) — по вкусу

Как готовить:

1. Нарежьте мясо.

Вымойте свинину, обсушите и порежьте на кусочки — не слишком крупные, чтобы удобно было жарить на сковороде.

2. Подготовьте овощи.

Лук нарежьте кольцами, чеснок измельчите. Добавьте к мясу, тщательно перемешайте — чтобы лук начал пускать сок.

3. Сделайте маринад.

Смешайте соевый соус, специи и красное вино. Поперчите. Залейте смесь в миску с мясом и луком, хорошо перемешайте.

4. Дайте настояться.

Накройте миску пленкой и уберите в холодильник минимум на 1 час. Чем дольше маринуется — тем вкуснее получится шашлык.

5. Обжарьте.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте мясо порциями до румяной корочки со всех сторон. Не накрывайте крышкой — корочка должна быть хрустящей.

Идеально для уютного домашнего ужина, когда хочется праздника без похода на природу!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

