Жарим чевапчичи как шеф-повар: раскроем секрет сочной корочки и тающего вкуса

Чевапчичи — это ароматные мясные рулетики родом из Балкан, которые легко приготовить дома и подать с традиционными гарнирами.
Для приготовления этого сытного блюда вам потребуется мясной фарш (свиной, говяжий или их смесь), чеснок, свежая петрушка, яйцо и специи. Основной акцент здесь — в пряностях, придающих блюду узнаваемый вкус.
Начните с того, что в большую миску с фаршем вбейте 1 яйцо — оно поможет связать массу. Далее добавьте 2 чайные ложки сладкой паприки и 1 чайную ложку сушёного майорана. Пропустите через пресс 2-3 зубчика чеснока, мелко нарежьте пучок петрушки, всё перемешайте. Приправьте смесь солью и свежемолотым чёрным перцем по вкусу.
Сформируйте из фарша небольшие рулетики длиной с палец. Это и есть классическая форма чевапчичей. По желанию вы можете слегка смочить руки водой, чтобы фарш не прилипал.
Обжаривайте рулетики на гриле или в сковороде с 3 столовыми ложками оливкового масла. Оптимальная температура — около 180 °C (в оригинале была ошибка: 30 °C слишком мало). Готовьте примерно 10 минут, поворачивая их, пока они не покроются аппетитной золотистой корочкой.
Подавать чевапчичи традиционно рекомендуют с гарниром: кольцами свежего лука, рисом джувеч (красный рис с паприкой) и пастой айвар — пикантной смесью из сладкого перца, чеснока и специй. Такой тёплый, насыщенный обед украсит как семейный стол, так и дружеские посиделки.
Чева́пчичи уменьшительное от чева́пы, — блюдо народов Балканского полуострова, вид кебаба. Представляет собой жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами. В историческом варианте рецепта мясо нарубалось ножом, а не измельчалось мясорубкой.
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