Пахнет так, что соседи постучались с пустыми тарелками — да, это всего лишь ужин

Хочется горячего, сытного, ароматного и чтобы без заморочек? Эта запеканка — ответ на любой гастрономический каприз. Сочное куриное филе, ароматные шампиньоны, сладкие помидоры и тянущийся сыр — всё, что нужно для победы в номинации "Ужин недели".
Куриное филе — 500 г
Помидоры черри — 200 г
Твёрдый сыр — 200 г
Шампиньоны (королевские или обычные) — 200 г
Соль и специи — по вкусу
Растительное масло — 1 ч. л.
Подготовка мяса. Нарежьте куриное филе тонкими кусочками, слегка отбейте и приправьте. Быстро обжарьте на сковороде до румяной корочки.
Овощи и грибы. Шампиньоны нарежьте пластинками, черри разрежьте пополам. Обычные помидоры подойдут тоже, главное — не слишком мягкие.
Сборка запеканки. На дно формы — обжаренное филе. Сверху — грибы, немного посолить. Затем сыр и половинки помидоров. Можно чередовать: помидоры снизу, сыр — сверху. Красота — дело вкуса.
Запекаем. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку при 200 °C на 20 минут. Затем снимите фольгу и допеките ещё 20-25 минут до румяной корочки.
Подача. Горячую запеканку разложите по тарелкам. Идеальна со свежим салатом, зеленью или просто с хорошим настроением.
Это тот случай, когда "ещё кусочек” звучит как команда, а не просьба.
Можно заменить курицу на индейку или кролика.
Для насыщенного вкуса добавьте сверху немного свежего базилика или орегано.
Остатки — редкость, но если останутся, храните в холодильнике до 3 дней.
У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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