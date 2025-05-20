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Пахнет так, что соседи постучались с пустыми тарелками — да, это всего лишь ужин

1:59
Еда

Хочется горячего, сытного, ароматного и чтобы без заморочек? Эта запеканка — ответ на любой гастрономический каприз. Сочное куриное филе, ароматные шампиньоны, сладкие помидоры и тянущийся сыр — всё, что нужно для победы в номинации "Ужин недели".

Запеканка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты на 4 порции

  • Куриное филе — 500 г

  • Помидоры черри — 200 г

  • Твёрдый сыр — 200 г

  • Шампиньоны (королевские или обычные) — 200 г

  • Соль и специи — по вкусу

  • Растительное масло — 1 ч. л.

Готовим с удовольствием

  1. Подготовка мяса. Нарежьте куриное филе тонкими кусочками, слегка отбейте и приправьте. Быстро обжарьте на сковороде до румяной корочки.

  2. Овощи и грибы. Шампиньоны нарежьте пластинками, черри разрежьте пополам. Обычные помидоры подойдут тоже, главное — не слишком мягкие.

  3. Сборка запеканки. На дно формы — обжаренное филе. Сверху — грибы, немного посолить. Затем сыр и половинки помидоров. Можно чередовать: помидоры снизу, сыр — сверху. Красота — дело вкуса.

  4. Запекаем. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку при 200 °C на 20 минут. Затем снимите фольгу и допеките ещё 20-25 минут до румяной корочки.

  5. Подача. Горячую запеканку разложите по тарелкам. Идеальна со свежим салатом, зеленью или просто с хорошим настроением.

Это тот случай, когда "ещё кусочек” звучит как команда, а не просьба.

Советы на заметку

  • Можно заменить курицу на индейку или кролика.

  • Для насыщенного вкуса добавьте сверху немного свежего базилика или орегано.

  • Остатки — редкость, но если останутся, храните в холодильнике до 3 дней.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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