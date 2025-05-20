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Секрет в кабачке: эта запеканка хрустит по краям, а внутри — тает, как сыр

2:03
Еда

Эта запеканка — настоящее спасение в сезон кабачков. Лёгкая, нежная и при этом удивительно сытная. Она хороша на завтрак, обед и ужин, подаётся горячей, холодной, с соусом или просто так. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и не слишком жирно.

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Ингредиенты на 8 порций

  • Кабачки (очищенные) — 750 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Сметана — 150 г

  • Твёрдый сыр — 150 г

  • Пшеничная мука — 150 г

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Соль — 2 ч. л.

  • Чёрный перец — по вкусу

  • Зелень — по вкусу

  • Растительное масло (для формы)

Готовим пошагово

  1. Подготовка кабачков. Натрите очищенные кабачки на крупной тёрке. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут — лишняя влага уйдёт. Отожмите массу руками и откиньте на сито.

  2. Сыр и зелень. Натрите сыр. Мелко порубите любимую зелень (укроп, петрушку, базилик).

  3. Сухие и жидкие ингредиенты. Просейте муку, добавьте соду. Отдельно взбейте яйца, добавьте сметану, соедините с мукой. Перемешайте до однородности.

  4. Собираем тесто. Добавьте отжатые кабачки, 2/3 сыра, зелень, специи. Всё хорошо перемешайте.

  5. Выпекаем. Форму смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте при 180 °С около 45 минут до золотистой корочки.

Поднимается, как суфле, пахнет летом, а вкус — как у лучшей овощной лазаньи без макарон.

Полезные советы

  • Не жалейте зелени — она делает вкус ярче.

  • Отжатые кабачки — залог неводянистой, нежной текстуры.

  • В силиконовой форме масло не нужно, в металлической — обязательно.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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