Секрет в кабачке: эта запеканка хрустит по краям, а внутри — тает, как сыр

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка — настоящее спасение в сезон кабачков. Лёгкая, нежная и при этом удивительно сытная. Она хороша на завтрак, обед и ужин, подаётся горячей, холодной, с соусом или просто так. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и не слишком жирно.

Фото: freepik by atlascompany запеканка

Ингредиенты на 8 порций

Кабачки (очищенные) — 750 г

Яйца — 3 шт.

Сметана — 150 г

Твёрдый сыр — 150 г

Пшеничная мука — 150 г

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 2 ч. л.

Чёрный перец — по вкусу

Зелень — по вкусу

Растительное масло (для формы)

Готовим пошагово

Подготовка кабачков. Натрите очищенные кабачки на крупной тёрке. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут — лишняя влага уйдёт. Отожмите массу руками и откиньте на сито. Сыр и зелень. Натрите сыр. Мелко порубите любимую зелень (укроп, петрушку, базилик). Сухие и жидкие ингредиенты. Просейте муку, добавьте соду. Отдельно взбейте яйца, добавьте сметану, соедините с мукой. Перемешайте до однородности. Собираем тесто. Добавьте отжатые кабачки, 2/3 сыра, зелень, специи. Всё хорошо перемешайте. Выпекаем. Форму смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте при 180 °С около 45 минут до золотистой корочки.

Поднимается, как суфле, пахнет летом, а вкус — как у лучшей овощной лазаньи без макарон.

Полезные советы

Не жалейте зелени — она делает вкус ярче.

Отжатые кабачки — залог неводянистой, нежной текстуры.

В силиконовой форме масло не нужно, в металлической — обязательно.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

