Секрет в кабачке: эта запеканка хрустит по краям, а внутри — тает, как сыр

Эта запеканка — настоящее спасение в сезон кабачков. Лёгкая, нежная и при этом удивительно сытная. Она хороша на завтрак, обед и ужин, подаётся горячей, холодной, с соусом или просто так. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и не слишком жирно.
Кабачки (очищенные) — 750 г
Яйца — 3 шт.
Сметана — 150 г
Твёрдый сыр — 150 г
Пшеничная мука — 150 г
Сода — 0,5 ч. л.
Соль — 2 ч. л.
Чёрный перец — по вкусу
Зелень — по вкусу
Растительное масло (для формы)
Подготовка кабачков. Натрите очищенные кабачки на крупной тёрке. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут — лишняя влага уйдёт. Отожмите массу руками и откиньте на сито.
Сыр и зелень. Натрите сыр. Мелко порубите любимую зелень (укроп, петрушку, базилик).
Сухие и жидкие ингредиенты. Просейте муку, добавьте соду. Отдельно взбейте яйца, добавьте сметану, соедините с мукой. Перемешайте до однородности.
Собираем тесто. Добавьте отжатые кабачки, 2/3 сыра, зелень, специи. Всё хорошо перемешайте.
Выпекаем. Форму смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте при 180 °С около 45 минут до золотистой корочки.
Поднимается, как суфле, пахнет летом, а вкус — как у лучшей овощной лазаньи без макарон.
Не жалейте зелени — она делает вкус ярче.
Отжатые кабачки — залог неводянистой, нежной текстуры.
В силиконовой форме масло не нужно, в металлической — обязательно.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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