Кукуруза и капуста — звучит скучно? Подождите, сначала попробуйте этот салат

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящий, сочный и на удивление простой — салат с пекинской капустой и кукурузой словно создан для тех случаев, когда хочется чего-то свежего, но не банального. Он хорош и к обеду, и к ужину, и даже украсит праздничный стол. А главное — готовится за считанные минуты.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Что понадобится

Пекинская капуста — 400 г

Кукуруза консервированная — 300 г

Лук (красный или любой другой) — 0,5 шт.

Майонез — 30 г

Йогурт натуральный — 15 г

Лимонный сок — 5 мл

Горчица (по желанию) — 5 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Готовим просто и со вкусом

Начните с капусты — снимите верхние листья, тонко нашинкуйте. Мелкая нарезка придаёт салату более нежную текстуру и красивый вид. Лук очистите, промойте, нарежьте полукольцами и добавьте к капусте.

Откройте банку кукурузы, слейте жидкость (но не промывайте!). Смешайте с овощами. Капусту не стоит мять — так она останется приятно хрустящей.

Теперь соус: в отдельной миске соедините майонез, йогурт, лимонный сок, горчицу, щепотку соли и перец. Перемешайте до однородности. Этот соус легко адаптируется — можно сделать полностью на йогурте или сметане, если хочется облегчённый вариант.

Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Подавать лучше сразу — салат свежий и не нуждается в настаивании.

Хруст, свежесть и немного сладости — этот салат съедают даже те, кто "просто попробует”.

Советы к подаче

Подходит к мясу, рыбе, запечённым овощам.

Можно добавить зелень, курицу или варёное яйцо — и получить полноценное блюдо.

В праздничном меню станет лёгкой и освежающей ноткой среди тяжёлых закусок.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

