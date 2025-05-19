Кукуруза и капуста — звучит скучно? Подождите, сначала попробуйте этот салат

Хрустящий, сочный и на удивление простой — салат с пекинской капустой и кукурузой словно создан для тех случаев, когда хочется чего-то свежего, но не банального. Он хорош и к обеду, и к ужину, и даже украсит праздничный стол. А главное — готовится за считанные минуты.
Пекинская капуста — 400 г
Кукуруза консервированная — 300 г
Лук (красный или любой другой) — 0,5 шт.
Майонез — 30 г
Йогурт натуральный — 15 г
Лимонный сок — 5 мл
Горчица (по желанию) — 5 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
Начните с капусты — снимите верхние листья, тонко нашинкуйте. Мелкая нарезка придаёт салату более нежную текстуру и красивый вид. Лук очистите, промойте, нарежьте полукольцами и добавьте к капусте.
Откройте банку кукурузы, слейте жидкость (но не промывайте!). Смешайте с овощами. Капусту не стоит мять — так она останется приятно хрустящей.
Теперь соус: в отдельной миске соедините майонез, йогурт, лимонный сок, горчицу, щепотку соли и перец. Перемешайте до однородности. Этот соус легко адаптируется — можно сделать полностью на йогурте или сметане, если хочется облегчённый вариант.
Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Подавать лучше сразу — салат свежий и не нуждается в настаивании.
Хруст, свежесть и немного сладости — этот салат съедают даже те, кто "просто попробует”.
Подходит к мясу, рыбе, запечённым овощам.
Можно добавить зелень, курицу или варёное яйцо — и получить полноценное блюдо.
В праздничном меню станет лёгкой и освежающей ноткой среди тяжёлых закусок.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.