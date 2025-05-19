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Кукуруза и капуста — звучит скучно? Подождите, сначала попробуйте этот салат

2:03
Еда

Хрустящий, сочный и на удивление простой — салат с пекинской капустой и кукурузой словно создан для тех случаев, когда хочется чего-то свежего, но не банального. Он хорош и к обеду, и к ужину, и даже украсит праздничный стол. А главное — готовится за считанные минуты.

Салат
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Что понадобится

  • Пекинская капуста — 400 г

  • Кукуруза консервированная — 300 г

  • Лук (красный или любой другой) — 0,5 шт.

  • Майонез — 30 г

  • Йогурт натуральный — 15 г

  • Лимонный сок — 5 мл

  • Горчица (по желанию) — 5 г

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Готовим просто и со вкусом

Начните с капусты — снимите верхние листья, тонко нашинкуйте. Мелкая нарезка придаёт салату более нежную текстуру и красивый вид. Лук очистите, промойте, нарежьте полукольцами и добавьте к капусте.

Откройте банку кукурузы, слейте жидкость (но не промывайте!). Смешайте с овощами. Капусту не стоит мять — так она останется приятно хрустящей.

Теперь соус: в отдельной миске соедините майонез, йогурт, лимонный сок, горчицу, щепотку соли и перец. Перемешайте до однородности. Этот соус легко адаптируется — можно сделать полностью на йогурте или сметане, если хочется облегчённый вариант.

Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Подавать лучше сразу — салат свежий и не нуждается в настаивании.

Хруст, свежесть и немного сладости — этот салат съедают даже те, кто "просто попробует”.

Советы к подаче

  • Подходит к мясу, рыбе, запечённым овощам.

  • Можно добавить зелень, курицу или варёное яйцо — и получить полноценное блюдо.

  • В праздничном меню станет лёгкой и освежающей ноткой среди тяжёлых закусок.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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