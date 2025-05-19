Макароны остались? Не выбрасывать — этот ужин соберёт всех на кухне быстрее звонка

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда всё, что нужно для ужина — это остатки макарон, немного сыра и полчаса свободного времени. Запеканка из макарон и сыра — это как уютный плед из детства: простая, домашняя и очень вкусная. А главное — готовится быстро и из того, что уже есть на кухне.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макаронная запеканка

Ингредиенты на 2 порции

Макароны — 300 г

Твёрдый сыр — 150 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Соль, чёрный перец — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Сливочное масло (для смазывания формы) — 10 г

Как готовить

Сначала отварите макароны. В кипящей подсоленной воде доведите их до готовности, откиньте на дуршлаг, добавьте немного растительного масла — пусть не слипаются.

В отдельной миске взбейте яйца с солью и перцем, затем влейте молоко. Получится ароматная заливка.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите в неё макароны и залейте яично-молочной смесью так, чтобы она почти покрывала всё содержимое. Сверху посыпьте натёртым сыром.

Запекайте при 180 °C около 20 минут, пока верх не станет румяным. Главное — не пересушить, иначе запеканка получится сухой.

Это та самая запеканка, на которую сбегаются даже те, кто говорил "не голоден".

Советы

Сыр можно заменить на плавленый, добавить грибы, колбасу или овощи — получится новая вариация.

Макароны подойдут любые: от рожков до спагетти.

Оставшиеся с обеда макароны? Это идеальная база для такого ужина.

Такое блюдо легко адаптируется под холодильник и настроение. А вкус — всегда на уровне.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

