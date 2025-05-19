Макароны остались? Не выбрасывать — этот ужин соберёт всех на кухне быстрее звонка

Иногда всё, что нужно для ужина — это остатки макарон, немного сыра и полчаса свободного времени. Запеканка из макарон и сыра — это как уютный плед из детства: простая, домашняя и очень вкусная. А главное — готовится быстро и из того, что уже есть на кухне.
Макароны — 300 г
Твёрдый сыр — 150 г
Яйца — 2 шт.
Молоко — 100 мл
Соль, чёрный перец — по вкусу
Растительное масло — 1 ст. л.
Сливочное масло (для смазывания формы) — 10 г
Сначала отварите макароны. В кипящей подсоленной воде доведите их до готовности, откиньте на дуршлаг, добавьте немного растительного масла — пусть не слипаются.
В отдельной миске взбейте яйца с солью и перцем, затем влейте молоко. Получится ароматная заливка.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите в неё макароны и залейте яично-молочной смесью так, чтобы она почти покрывала всё содержимое. Сверху посыпьте натёртым сыром.
Запекайте при 180 °C около 20 минут, пока верх не станет румяным. Главное — не пересушить, иначе запеканка получится сухой.
Это та самая запеканка, на которую сбегаются даже те, кто говорил "не голоден".
Сыр можно заменить на плавленый, добавить грибы, колбасу или овощи — получится новая вариация.
Макароны подойдут любые: от рожков до спагетти.
Оставшиеся с обеда макароны? Это идеальная база для такого ужина.
Такое блюдо легко адаптируется под холодильник и настроение. А вкус — всегда на уровне.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
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