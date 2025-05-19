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Макароны остались? Не выбрасывать — этот ужин соберёт всех на кухне быстрее звонка

1:50
Еда

Иногда всё, что нужно для ужина — это остатки макарон, немного сыра и полчаса свободного времени. Запеканка из макарон и сыра — это как уютный плед из детства: простая, домашняя и очень вкусная. А главное — готовится быстро и из того, что уже есть на кухне.

Макаронная запеканка
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макаронная запеканка

Ингредиенты на 2 порции

  • Макароны — 300 г

  • Твёрдый сыр — 150 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Молоко — 100 мл

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Сливочное масло (для смазывания формы) — 10 г

Как готовить

Сначала отварите макароны. В кипящей подсоленной воде доведите их до готовности, откиньте на дуршлаг, добавьте немного растительного масла — пусть не слипаются.

В отдельной миске взбейте яйца с солью и перцем, затем влейте молоко. Получится ароматная заливка.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите в неё макароны и залейте яично-молочной смесью так, чтобы она почти покрывала всё содержимое. Сверху посыпьте натёртым сыром.

Запекайте при 180 °C около 20 минут, пока верх не станет румяным. Главное — не пересушить, иначе запеканка получится сухой.

Это та самая запеканка, на которую сбегаются даже те, кто говорил "не голоден".

Советы

  • Сыр можно заменить на плавленый, добавить грибы, колбасу или овощи — получится новая вариация.

  • Макароны подойдут любые: от рожков до спагетти.

  • Оставшиеся с обеда макароны? Это идеальная база для такого ужина.

Такое блюдо легко адаптируется под холодильник и настроение. А вкус — всегда на уровне.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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