Да, мужики тоже плачут — особенно, когда этот салат заканчивается слишком быстро

Салат с интригующим названием "Мужские слёзы" — вовсе не повод для грусти. Это настоящий праздник вкуса: сочная говядина, хрустящий маринованный лук и простейшая заправка, которая делает всё блюдо удивительно гармоничным. Готовится без заморочек, естся — с удовольствием. Особенно ценят его мужчины: сытно, мясно, быстро.
Говядина (филе) — 300 г
Лук репчатый — 300 г
Уксус яблочный (или любой по вкусу) — 30 мл
Майонез — 50 г
Соль и чёрный перец — по вкусу
Мясо: отварите говядину целым куском. Бросайте сразу в кипяток — так она останется сочной. Убавьте огонь и варите 1,5-2 часа. В конце подсолите, остудите и нарежьте соломкой поперёк волокон.
Лук: нарежьте кольцами (или полукольцами), залейте холодной водой с уксусом. Через 15-20 минут слейте жидкость и откиньте на сито.
Сборка: смешайте говядину с луковыми кольцами, добавьте майонез, посолите, поперчите и перемешайте. Майонез можно заменить сметаной или йогуртом — будет легче, но не менее вкусно.
Подача: охладите салат в холодильнике — так вкус станет насыщеннее. И подавайте с любым гарниром или просто с хрустящим хлебом.
Салат мужские слёзы готовится просто, но вкус у него — как у настоящего мужского ужина: честный, сытный и без лишних слов.
Мясо лучше брать не замороженное — так оно получится нежнее.
Чтобы лук не "плакал", перед нарезкой подержите нож и овощ в холодной воде.
Хотите меньше калорий? Смешайте майонез со сметаной или йогуртом.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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