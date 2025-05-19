Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свободе слова – бой: как Молдавия готовится к нужным выборам
Ждал 897 шайб, чтобы вернуться домой: лето у Овечкина начнётся по-русски
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Огурцы не растут: узнайте, как избежать катастрофы на старте сезона
Никотиновая ловушка: мир вплотную приблизился к антитабачной революции — что дальше
Звонок, который изменит всё: секретный план на разговор с Путиным раскрыт
Эти крылышки на гриле вы забудете только в том случае, если у вас нет вкусовых рецепторов
Билет на свободу: украинский переводчик сбежал от Умерова в Турции и спас свою жизнь
ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ: что стало с автогигантами СССР

Да, мужики тоже плачут — особенно, когда этот салат заканчивается слишком быстро

1:56
Еда

Салат с интригующим названием "Мужские слёзы" — вовсе не повод для грусти. Это настоящий праздник вкуса: сочная говядина, хрустящий маринованный лук и простейшая заправка, которая делает всё блюдо удивительно гармоничным. Готовится без заморочек, естся — с удовольствием. Особенно ценят его мужчины: сытно, мясно, быстро.

салат с кальмаром
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
салат с кальмаром

Что понадобится

  • Говядина (филе) — 300 г

  • Лук репчатый — 300 г

  • Уксус яблочный (или любой по вкусу) — 30 мл

  • Майонез — 50 г

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Готовим пошагово

  1. Мясо: отварите говядину целым куском. Бросайте сразу в кипяток — так она останется сочной. Убавьте огонь и варите 1,5-2 часа. В конце подсолите, остудите и нарежьте соломкой поперёк волокон.

  2. Лук: нарежьте кольцами (или полукольцами), залейте холодной водой с уксусом. Через 15-20 минут слейте жидкость и откиньте на сито.

  3. Сборка: смешайте говядину с луковыми кольцами, добавьте майонез, посолите, поперчите и перемешайте. Майонез можно заменить сметаной или йогуртом — будет легче, но не менее вкусно.

  4. Подача: охладите салат в холодильнике — так вкус станет насыщеннее. И подавайте с любым гарниром или просто с хрустящим хлебом.

Салат мужские слёзы готовится просто, но вкус у него — как у настоящего мужского ужина: честный, сытный и без лишних слов.

Полезные советы

  • Мясо лучше брать не замороженное — так оно получится нежнее.

  • Чтобы лук не "плакал", перед нарезкой подержите нож и овощ в холодной воде.

  • Хотите меньше калорий? Смешайте майонез со сметаной или йогуртом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Висят на проводе: Киев готовится к звонку, от которого, возможно, ничего не изменится Дмитрий Плотников Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Эти крылышки на гриле вы забудете только в том случае, если у вас нет вкусовых рецепторов
Билет на свободу: украинский переводчик сбежал от Умерова в Турции и спас свою жизнь
ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ: что стало с автогигантами СССР
Эмоциональный капкан: как распознать токсичные отношения и вырваться из замкнутого круга
Долгосрочная аренда – это прошлый век! Как зарабатывать в 3 раза больше с посуточной сдачей
Маленькие куры, большие заботы: эта мелочь в корме решает больше, чем вы думали
17 гениальных трюков для макияжа, которые упрощают жизнь
Нижний новгород — это тот в город где летом начинаются фестивали, а вечером очень красивые закаты
Болезнь не сдаётся: новая стратегия выживания малярии
Умеем любить: у Мари Краймбрери и рэпера Давы родился ребёнок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.