Да, мужики тоже плачут — особенно, когда этот салат заканчивается слишком быстро

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с интригующим названием "Мужские слёзы" — вовсе не повод для грусти. Это настоящий праздник вкуса: сочная говядина, хрустящий маринованный лук и простейшая заправка, которая делает всё блюдо удивительно гармоничным. Готовится без заморочек, естся — с удовольствием. Особенно ценят его мужчины: сытно, мясно, быстро.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain салат с кальмаром

Что понадобится

Говядина (филе) — 300 г

Лук репчатый — 300 г

Уксус яблочный (или любой по вкусу) — 30 мл

Майонез — 50 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Готовим пошагово

Мясо: отварите говядину целым куском. Бросайте сразу в кипяток — так она останется сочной. Убавьте огонь и варите 1,5-2 часа. В конце подсолите, остудите и нарежьте соломкой поперёк волокон. Лук: нарежьте кольцами (или полукольцами), залейте холодной водой с уксусом. Через 15-20 минут слейте жидкость и откиньте на сито. Сборка: смешайте говядину с луковыми кольцами, добавьте майонез, посолите, поперчите и перемешайте. Майонез можно заменить сметаной или йогуртом — будет легче, но не менее вкусно. Подача: охладите салат в холодильнике — так вкус станет насыщеннее. И подавайте с любым гарниром или просто с хрустящим хлебом.

Салат мужские слёзы готовится просто, но вкус у него — как у настоящего мужского ужина: честный, сытный и без лишних слов.

Полезные советы

Мясо лучше брать не замороженное — так оно получится нежнее.

Чтобы лук не "плакал", перед нарезкой подержите нож и овощ в холодной воде.

Хотите меньше калорий? Смешайте майонез со сметаной или йогуртом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

