Как в детском саду, только вкуснее: выпекаем булочки, от которых взрослые просят добавки

Мягкие, нежные, с румяной корочкой и ванильным ароматом — булочки, как в детском саду, возвращают нас в самые уютные воспоминания. Их не хочется резать ножом — только отрывать руками и есть, пока не остынут.
Молоко тёплое — 480 мл
Сухие дрожжи — 1 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Мука — 1 ст. л.
Мука — 900 г
Сахар — 7 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Соль — 1 ч. л.
Ваниль — по вкусу
Растительное масло — 9 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 100 г
Масло для смазывания противня — 20 г
Начинаем с опары: в миске соедините тёплое молоко, дрожжи, сахар и ложку муки. Оставьте на 15 минут — появится пенка. Нет пены — дрожжи нерабочие.
Теперь добавьте в опару оставшийся сахар, соль, яйцо, масло и ваниль. Отдельно просейте муку и введите в неё жидкую часть. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Оставьте его в тепле на 40 минут.
Когда поднимется — обомните и оставьте ещё на 20 минут. Если липнет — добавьте чуть муки. Сформируйте булочки, выложите на пергамент, накройте и дайте им подойти около 30 минут.
Разогрейте духовку до 180°С. Булочки смажьте яйцом и посыпьте сахаром. Выпекайте 25-30 минут до румяности. Остудите — и можно звать всех к столу.
Булочки как в детском саду — это не рецепт, а настоящее тёплое воспоминание.
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
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