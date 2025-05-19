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Как в детском саду, только вкуснее: выпекаем булочки, от которых взрослые просят добавки

1:50
Еда

Мягкие, нежные, с румяной корочкой и ванильным ароматом — булочки, как в детском саду, возвращают нас в самые уютные воспоминания. Их не хочется резать ножом — только отрывать руками и есть, пока не остынут.

Булочки
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки

Что понадобится

Для опары

  • Молоко тёплое — 480 мл

  • Сухие дрожжи — 1 ст. л.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Мука — 1 ст. л.

Для теста

  • Мука — 900 г

  • Сахар — 7 ст. л.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — 1 ч. л.

  • Ваниль — по вкусу

  • Растительное масло — 9 ст. л.

Для украшения

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 100 г

  • Масло для смазывания противня — 20 г

Как готовить

Начинаем с опары: в миске соедините тёплое молоко, дрожжи, сахар и ложку муки. Оставьте на 15 минут — появится пенка. Нет пены — дрожжи нерабочие.

Теперь добавьте в опару оставшийся сахар, соль, яйцо, масло и ваниль. Отдельно просейте муку и введите в неё жидкую часть. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Оставьте его в тепле на 40 минут.

Когда поднимется — обомните и оставьте ещё на 20 минут. Если липнет — добавьте чуть муки. Сформируйте булочки, выложите на пергамент, накройте и дайте им подойти около 30 минут.

Разогрейте духовку до 180°С. Булочки смажьте яйцом и посыпьте сахаром. Выпекайте 25-30 минут до румяности. Остудите — и можно звать всех к столу.

Булочки как в детском саду — это не рецепт, а настоящее тёплое воспоминание.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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