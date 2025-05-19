Как в детском саду, только вкуснее: выпекаем булочки, от которых взрослые просят добавки

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Мягкие, нежные, с румяной корочкой и ванильным ароматом — булочки, как в детском саду, возвращают нас в самые уютные воспоминания. Их не хочется резать ножом — только отрывать руками и есть, пока не остынут.

Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочки

Что понадобится

Для опары

Молоко тёплое — 480 мл

Сухие дрожжи — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Для теста

Мука — 900 г

Сахар — 7 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Ваниль — по вкусу

Растительное масло — 9 ст. л.

Для украшения

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 100 г

Масло для смазывания противня — 20 г

Как готовить

Начинаем с опары: в миске соедините тёплое молоко, дрожжи, сахар и ложку муки. Оставьте на 15 минут — появится пенка. Нет пены — дрожжи нерабочие.

Теперь добавьте в опару оставшийся сахар, соль, яйцо, масло и ваниль. Отдельно просейте муку и введите в неё жидкую часть. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Оставьте его в тепле на 40 минут.

Когда поднимется — обомните и оставьте ещё на 20 минут. Если липнет — добавьте чуть муки. Сформируйте булочки, выложите на пергамент, накройте и дайте им подойти около 30 минут.

Разогрейте духовку до 180°С. Булочки смажьте яйцом и посыпьте сахаром. Выпекайте 25-30 минут до румяности. Остудите — и можно звать всех к столу.

Булочки как в детском саду — это не рецепт, а настоящее тёплое воспоминание.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

