Секрет советской кулинарной магии раскрыт: почему эти котлеты такие сочные

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните те самые котлеты — румяные, с ароматной корочкой, сочные внутри, которые подавали в школьной столовой или по дороге из пионерлагеря? Они возвращаются! Но на этот раз — прямо к вам домой. Без лишнего пафоса, просто, вкусно и с тёплым приветом из прошлого.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Что нужно для настоящих "столовских"

Фарш (любой, но особенно хорош свиной) — 500 г

Хлеб (мякиш) — 100 г

Молоко — 3 ст. л.

Вода — 50 мл + 80 мл кипятка

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец — по 0,5 ч. л.

Манка / сухари / мука — для панировки

Растительное масло — 3 ст. л.

Готовим по ГОСТу… но вкусно

Замачиваем хлеб — в воде или молоке. Главное — до мягкости. Фарш и компания — к хлебу добавляем лук (мелко порезанный или из блендера), яйцо, молоко (если не замачивали в нём хлеб), соль и перец. Перемешиваем руками, как в детстве. Формуем — лепим плотные, но не дубовые котлеты, обваливаем в панировке. Жарим — на хорошо разогретом масле, до золотистой корочки. Финальный штрих — отправляем котлеты в духовку. Чуть-чуть кипятка на противень — и под фольгу минут на 15-20. Готово! Подавайте горячими — с картошкой, гречкой или пюре из детства.

Сочные, ароматные и такие родные — будто мама поставила тарелку на стол и позвала ужинать.

Полезно знать

Панировка из манки даст хруст, как в советской столовой.

Пропаривание в духовке — секрет мягкой, сочной середины.

Хотите усилить вкус? Добавьте немного сливочного масла в фарш.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

