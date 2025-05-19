Секрет советской кулинарной магии раскрыт: почему эти котлеты такие сочные

Помните те самые котлеты — румяные, с ароматной корочкой, сочные внутри, которые подавали в школьной столовой или по дороге из пионерлагеря? Они возвращаются! Но на этот раз — прямо к вам домой. Без лишнего пафоса, просто, вкусно и с тёплым приветом из прошлого.
Фарш (любой, но особенно хорош свиной) — 500 г
Хлеб (мякиш) — 100 г
Молоко — 3 ст. л.
Вода — 50 мл + 80 мл кипятка
Лук — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Соль, перец — по 0,5 ч. л.
Манка / сухари / мука — для панировки
Растительное масло — 3 ст. л.
Замачиваем хлеб — в воде или молоке. Главное — до мягкости.
Фарш и компания — к хлебу добавляем лук (мелко порезанный или из блендера), яйцо, молоко (если не замачивали в нём хлеб), соль и перец. Перемешиваем руками, как в детстве.
Формуем — лепим плотные, но не дубовые котлеты, обваливаем в панировке.
Жарим — на хорошо разогретом масле, до золотистой корочки.
Финальный штрих — отправляем котлеты в духовку. Чуть-чуть кипятка на противень — и под фольгу минут на 15-20.
Готово! Подавайте горячими — с картошкой, гречкой или пюре из детства.
Сочные, ароматные и такие родные — будто мама поставила тарелку на стол и позвала ужинать.
Панировка из манки даст хруст, как в советской столовой.
Пропаривание в духовке — секрет мягкой, сочной середины.
Хотите усилить вкус? Добавьте немного сливочного масла в фарш.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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