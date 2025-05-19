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Секрет советской кулинарной магии раскрыт: почему эти котлеты такие сочные

1:54
Еда

Помните те самые котлеты — румяные, с ароматной корочкой, сочные внутри, которые подавали в школьной столовой или по дороге из пионерлагеря? Они возвращаются! Но на этот раз — прямо к вам домой. Без лишнего пафоса, просто, вкусно и с тёплым приветом из прошлого.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Что нужно для настоящих "столовских"

  • Фарш (любой, но особенно хорош свиной) — 500 г

  • Хлеб (мякиш) — 100 г

  • Молоко — 3 ст. л.

  • Вода — 50 мл + 80 мл кипятка

  • Лук — 1 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль, перец — по 0,5 ч. л.

  • Манка / сухари / мука — для панировки

  • Растительное масло — 3 ст. л.

Готовим по ГОСТу… но вкусно

  1. Замачиваем хлеб — в воде или молоке. Главное — до мягкости.

  2. Фарш и компания — к хлебу добавляем лук (мелко порезанный или из блендера), яйцо, молоко (если не замачивали в нём хлеб), соль и перец. Перемешиваем руками, как в детстве.

  3. Формуем — лепим плотные, но не дубовые котлеты, обваливаем в панировке.

  4. Жарим — на хорошо разогретом масле, до золотистой корочки.

  5. Финальный штрих — отправляем котлеты в духовку. Чуть-чуть кипятка на противень — и под фольгу минут на 15-20.

  6. Готово! Подавайте горячими — с картошкой, гречкой или пюре из детства.

Сочные, ароматные и такие родные — будто мама поставила тарелку на стол и позвала ужинать.

Полезно знать

  • Панировка из манки даст хруст, как в советской столовой.

  • Пропаривание в духовке — секрет мягкой, сочной середины.

  • Хотите усилить вкус? Добавьте немного сливочного масла в фарш.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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