Блюда из столовой СССР: проверенные временем рецепты

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Столовая в СССР была местом паломничества самых разных слоёв населения.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Столовая

Поэтому память об этом общепите еще долго будет объектом ностальгии.

Вот подборка классических блюд из советской столовой, которые готовились по ГОСТам и навсегда остались в кулинарной памяти нескольких поколений. Эти рецепты — настоящая гастрономическая ретроспектива по меню СССР.

Первые блюда

Суп с фрикадельками — прозрачный бульон с мелкими мясными шариками и вермишелью.

Борщ по-украински с говядиной — густой, с капустой, картошкой и заправкой из свеклы.

Щи из свежей капусты — кисленькие, ароматные, обязательные к подаче со сметаной и чёрным хлебом.

Вторые блюда

Котлета по-киевски — куриная котлета с маслом внутри, в хрустящей панировке.

Тефтели с подливкой и рисом — фарш с рисом, тушёный в томатном соусе.

Рыба под маринадом — отварная или жареная рыба с морковно-луковым соусом.

Макароны по-флотски — варёные макароны с обжаренным мясным фаршем.

Закуски и салаты

Оливье по ГОСТу — без курицы и горчицы, на варёной колбасе, с правильным майонезом.

Сельдь под шубой — многослойный салат с селёдкой, картофелем, свеклой и майонезом.

Мимоза — слоёный салат с консервой, яйцом и сыром.

Выпечка и десерты

Сметанник — пышный бисквит со сметанным кремом.

Шарлотка с яблоками — воздушный пирог с простыми ингредиентами.

Творожная запеканка со сгущёнкой — любимый десерт школьников.

Манник — пирог на кефире с манной крупой, простой и вкусный.

Напитки

Компот из сухофруктов — стандартная столовская классика.

Кисель из брикета — густой, сладкий, подаваемый тёплым.

Кофейный напиток из цикория — альтернатива дефицитному натуральному кофе.