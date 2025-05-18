Блюда из столовой СССР: проверенные временем рецепты

Столовая в СССР была местом паломничества самых разных слоёв населения.
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Столовая
Поэтому память об этом общепите еще долго будет объектом ностальгии.
Вот подборка классических блюд из советской столовой, которые готовились по ГОСТам и навсегда остались в кулинарной памяти нескольких поколений. Эти рецепты — настоящая гастрономическая ретроспектива по меню СССР.
Первые блюда
Суп с фрикадельками — прозрачный бульон с мелкими мясными шариками и вермишелью.
Борщ по-украински с говядиной — густой, с капустой, картошкой и заправкой из свеклы.
Щи из свежей капусты — кисленькие, ароматные, обязательные к подаче со сметаной и чёрным хлебом.
Вторые блюда
Котлета по-киевски — куриная котлета с маслом внутри, в хрустящей панировке.
Тефтели с подливкой и рисом — фарш с рисом, тушёный в томатном соусе.
Рыба под маринадом — отварная или жареная рыба с морковно-луковым соусом.
Макароны по-флотски — варёные макароны с обжаренным мясным фаршем.
Закуски и салаты
Оливье по ГОСТу — без курицы и горчицы, на варёной колбасе, с правильным майонезом.
Сельдь под шубой — многослойный салат с селёдкой, картофелем, свеклой и майонезом.
Мимоза — слоёный салат с консервой, яйцом и сыром.
Выпечка и десерты
Сметанник — пышный бисквит со сметанным кремом.
Шарлотка с яблоками — воздушный пирог с простыми ингредиентами.
Творожная запеканка со сгущёнкой — любимый десерт школьников.
Манник — пирог на кефире с манной крупой, простой и вкусный.
Напитки
Компот из сухофруктов — стандартная столовская классика.
Кисель из брикета — густой, сладкий, подаваемый тёплым.
Кофейный напиток из цикория — альтернатива дефицитному натуральному кофе.