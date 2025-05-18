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Блюда из столовой СССР: проверенные временем рецепты

2:00
Еда

Столовая в СССР была местом паломничества самых разных слоёв населения.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

Поэтому память об этом общепите еще долго будет объектом ностальгии.

Вот подборка классических блюд из советской столовой, которые готовились по ГОСТам и навсегда остались в кулинарной памяти нескольких поколений. Эти рецепты — настоящая гастрономическая ретроспектива по меню СССР.

Первые блюда

  • Суп с фрикадельками — прозрачный бульон с мелкими мясными шариками и вермишелью.
  • Борщ по-украински с говядиной — густой, с капустой, картошкой и заправкой из свеклы.
  • Щи из свежей капусты — кисленькие, ароматные, обязательные к подаче со сметаной и чёрным хлебом.

Вторые блюда

  • Котлета по-киевски — куриная котлета с маслом внутри, в хрустящей панировке.
  • Тефтели с подливкой и рисом — фарш с рисом, тушёный в томатном соусе.
  • Рыба под маринадом — отварная или жареная рыба с морковно-луковым соусом.
  • Макароны по-флотски — варёные макароны с обжаренным мясным фаршем.

Закуски и салаты

  • Оливье по ГОСТу — без курицы и горчицы, на варёной колбасе, с правильным майонезом.
  • Сельдь под шубой — многослойный салат с селёдкой, картофелем, свеклой и майонезом.
  • Мимоза — слоёный салат с консервой, яйцом и сыром.

Выпечка и десерты

  • Сметанник — пышный бисквит со сметанным кремом.
  • Шарлотка с яблоками — воздушный пирог с простыми ингредиентами.
  • Творожная запеканка со сгущёнкой — любимый десерт школьников.
  • Манник — пирог на кефире с манной крупой, простой и вкусный.

Напитки

  • Компот из сухофруктов — стандартная столовская классика.
  • Кисель из брикета — густой, сладкий, подаваемый тёплым.
  • Кофейный напиток из цикория — альтернатива дефицитному натуральному кофе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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