Секрет в соусе: готовим голубцы, которые разбудят аппетит даже у самых капризных

Когда хочется чего-то домашнего, сытного и ароматного, выручают именно они — голубцы в сметане. Сочные, мягкие, в меру пряные и тающие во рту — это то самое блюдо, которое объединяет всю семью за одним столом. Их можно приготовить и к обычному ужину, и к празднику — будут к месту всегда.
Белокочанная капуста — 1 кг
Фарш мясной — 500 г
Рис — 1 стакан
Морковь — 1 шт.
Лук — 2 шт. (по одному в фарш и соус)
Сметана — 200 г
Томатная паста — 1 ст. л.
Душистый перец — 1 ч. л.
Паприка — 1 ч. л. (по желанию)
Мускатный орех — 0,5 ч. л. (по желанию)
Растительное масло — 2 ст. л.
Капуста без стресса: аккуратно разберите кочан на листья. Чтобы не порвать их, можно предварительно проварить капусту или подержать в морозилке, а затем разморозить — листья станут мягче и послушнее.
Рис — не каша: промойте и сварите до полуготовности. Главное — не переварить, иначе он превратится в массу и испортит текстуру начинки.
Начинка: обжарьте лук и морковь до мягкости, смешайте с фаршем и рисом. Посолите, добавьте специи и по желанию — зелень. Начинка должна получиться однородной, пластичной и ароматной.
Лепим голубцы: на капустный лист кладите пару ложек фарша, заворачивайте конвертиком. Уложите плотно в форму.
Соус — душа блюда: обжарьте второй лук, добавьте томатную пасту и сметану. Прогрейте, посолите, поперчите. Залейте голубцы соусом.
В духовку! Накройте форму фольгой и отправьте при 180°C на час. За полчаса до готовности снимите фольгу — пусть зарумянятся.
Не переваривайте капусту — листья должны гнуться, но не разваливаться.
Форма для запекания играет роль: в керамике — равномерная запеканность, в стекле — красивая подача.
Хотите румяную корочку? Включите верхний нагрев за 5-10 минут до конца.
"Голубцы — это вкус детства. Всегда возвращаюсь к этому рецепту, когда хочется тепла и уюта", — делится одна из хозяек.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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