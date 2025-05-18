Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Варанаси — древний город, который покорит ваше сердце
Анфиса Чехова рассказала о начавшемся пубертате сына
Что скрывается за странной складкой на животе кота? Разбираемся, что такое курдюк
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Творим красоту: как замаскировать недостатки на дачном участке
Забудьте про мучения! Этот метод снятия кожицы с помидоров перевернёт вашу кулинарию
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Говорить или не говорить? Почему обычный вопрос инспектора может быть скрытой проверкой
Опрыскай один раз — и тля исчезнет: домашний рецепт спасения

Секрет в соусе: готовим голубцы, которые разбудят аппетит даже у самых капризных

2:30
Еда

Когда хочется чего-то домашнего, сытного и ароматного, выручают именно они — голубцы в сметане. Сочные, мягкие, в меру пряные и тающие во рту — это то самое блюдо, которое объединяет всю семью за одним столом. Их можно приготовить и к обычному ужину, и к празднику — будут к месту всегда.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Что понадобится

  • Белокочанная капуста — 1 кг

  • Фарш мясной — 500 г

  • Рис — 1 стакан

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук — 2 шт. (по одному в фарш и соус)

  • Сметана — 200 г

  • Томатная паста — 1 ст. л.

  • Душистый перец — 1 ч. л.

  • Паприка — 1 ч. л. (по желанию)

  • Мускатный орех — 0,5 ч. л. (по желанию)

  • Растительное масло — 2 ст. л.

Как готовить

  1. Капуста без стресса: аккуратно разберите кочан на листья. Чтобы не порвать их, можно предварительно проварить капусту или подержать в морозилке, а затем разморозить — листья станут мягче и послушнее.

  2. Рис — не каша: промойте и сварите до полуготовности. Главное — не переварить, иначе он превратится в массу и испортит текстуру начинки.

  3. Начинка: обжарьте лук и морковь до мягкости, смешайте с фаршем и рисом. Посолите, добавьте специи и по желанию — зелень. Начинка должна получиться однородной, пластичной и ароматной.

  4. Лепим голубцы: на капустный лист кладите пару ложек фарша, заворачивайте конвертиком. Уложите плотно в форму.

  5. Соус — душа блюда: обжарьте второй лук, добавьте томатную пасту и сметану. Прогрейте, посолите, поперчите. Залейте голубцы соусом.

  6. В духовку! Накройте форму фольгой и отправьте при 180°C на час. За полчаса до готовности снимите фольгу — пусть зарумянятся.

Советы от опытных хозяек

  • Не переваривайте капусту — листья должны гнуться, но не разваливаться.

  • Форма для запекания играет роль: в керамике — равномерная запеканность, в стекле — красивая подача.

  • Хотите румяную корочку? Включите верхний нагрев за 5-10 минут до конца.

"Голубцы — это вкус детства. Всегда возвращаюсь к этому рецепту, когда хочется тепла и уюта", — делится одна из хозяек.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Новости спорта
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Последние материалы
Что скрывается за странной складкой на животе кота? Разбираемся, что такое курдюк
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Творим красоту: как замаскировать недостатки на дачном участке
Забудьте про мучения! Этот метод снятия кожицы с помидоров перевернёт вашу кулинарию
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Говорить или не говорить? Почему обычный вопрос инспектора может быть скрытой проверкой
Секрет в соусе: готовим голубцы, которые разбудят аппетит даже у самых капризных
Опрыскай один раз — и тля исчезнет: домашний рецепт спасения
Исландия: секрет счастья в суровых условиях — чем удивит эта страна
Осталась без господдержки: британская Centrica предупреждает о риске остановки крупнейшего газохранилища
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.