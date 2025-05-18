Секрет в соусе: готовим голубцы, которые разбудят аппетит даже у самых капризных

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то домашнего, сытного и ароматного, выручают именно они — голубцы в сметане. Сочные, мягкие, в меру пряные и тающие во рту — это то самое блюдо, которое объединяет всю семью за одним столом. Их можно приготовить и к обычному ужину, и к празднику — будут к месту всегда.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Что понадобится

Белокочанная капуста — 1 кг

Фарш мясной — 500 г

Рис — 1 стакан

Морковь — 1 шт.

Лук — 2 шт. (по одному в фарш и соус)

Сметана — 200 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Душистый перец — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л. (по желанию)

Мускатный орех — 0,5 ч. л. (по желанию)

Растительное масло — 2 ст. л.

Как готовить

Капуста без стресса: аккуратно разберите кочан на листья. Чтобы не порвать их, можно предварительно проварить капусту или подержать в морозилке, а затем разморозить — листья станут мягче и послушнее. Рис — не каша: промойте и сварите до полуготовности. Главное — не переварить, иначе он превратится в массу и испортит текстуру начинки. Начинка: обжарьте лук и морковь до мягкости, смешайте с фаршем и рисом. Посолите, добавьте специи и по желанию — зелень. Начинка должна получиться однородной, пластичной и ароматной. Лепим голубцы: на капустный лист кладите пару ложек фарша, заворачивайте конвертиком. Уложите плотно в форму. Соус — душа блюда: обжарьте второй лук, добавьте томатную пасту и сметану. Прогрейте, посолите, поперчите. Залейте голубцы соусом. В духовку! Накройте форму фольгой и отправьте при 180°C на час. За полчаса до готовности снимите фольгу — пусть зарумянятся.

Советы от опытных хозяек

Не переваривайте капусту — листья должны гнуться, но не разваливаться.

Форма для запекания играет роль: в керамике — равномерная запеканность, в стекле — красивая подача.

Хотите румяную корочку? Включите верхний нагрев за 5-10 минут до конца.

"Голубцы — это вкус детства. Всегда возвращаюсь к этому рецепту, когда хочется тепла и уюта", — делится одна из хозяек.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

