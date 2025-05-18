Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Ягоды, такие как клубника и малина, являются одними из самых сладких и полезных фруктов. Обе ярко-красные ягоды богаты питательными веществами, включая клетчатку, витамины и натуральный сахар. Но если вам нужно выбрать между клубникой и малиной, что полезнее?

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Оба вида ягод вкусные и полезные, поэтому выбрать сложно. И они содержат большие дозы различных питательных веществ.

Клубника довольно богата витамином С, который является важным питательным веществом. Между тем, малина — это пища, богатая клетчаткой, поэтому сертифицированный диетолог Кэролайн Сьюзи рекомендует ее своим клиентам, которым нужно больше клетчатки.

Питательная ценность клубники

В чашке цельной клубники вы найдете:

46 калорий

1 грамм белка

11 грамм углеводов

3 грамма клетчатки

7 грамм сахара

Питательная ценность малины

Чашка сырой малины содержит:

64 калории

1,5 грамма белка

15 грамм углеводов

8 грамм клетчатки

5 грамм сахара

Ягоды, как правило, являются одними из самых полезных фруктов, которые вы можете есть, отчасти благодаря содержанию в них клетчатки.

Всем нам нужны пищевые волокна для поддержания регулярного питания, но они также помогают контролировать уровень сахара и холестерина в крови, что приводит к улучшению здоровья сердца и кишечника.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

