Тайное оружие: какой алкоголь выбирают стройные люди?

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Алкоголь часто считается одной из самых вредных вещей, которые мы можем употреблять как люди, и те, кто с этим согласен, не ошибаются. Употребление алкоголя сверх рекомендуемой суточной дозы может повлечь за собой огромный список физических эффектов, включая болезни сердца и инсульт. Регулярное употребление алкоголя также может увеличить риск развития долгосрочных проблем с психическим здоровьем, а также набора веса.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал вина

Тем не менее, есть некоторые алкогольные напитки, которые лучше других. Знание того, что это такое, может помочь вам сделать лучший выбор, когда дело доходит до выбора того, что пить, особенно если вы не хотите, чтобы это помешало результатам потери веса или поставило под угрозу ваше здоровье.

Фактически, некоторые алкогольные напитки при умеренном употреблении могут даже принести некоторую пользу для здоровья.

Красное вино

Красное вино в умеренных количествах долгое время считалось хорошим алкоголем для употребления. Оно содержит антиоксиданты, которые хорошо предотвращают ишемическую болезнь сердца. Было доказано, что красное вино содержит меньше добавок и не оказывает такой большой нагрузки на вашу печень.

Текила

По мнению экспертов, текила может повысить усвоение кальция и улучшить здоровье костей. Поскольку в ней мало калорий (97 калорий на порцию!) и сахара, это также легкий для метаболизма напиток для нашего организма. Поскольку в ней есть агава, одна порция должна положительно влиять на уровень глюкозы и может принести пользу людям с диабетом.

Водка

Этот напиток также является низкокалорийным, в каждой порции которого содержится около 90 калорий. Доказано, что водка улучшает кровообращение и циркуляцию крови в организме, что может предотвратить образование тромбов, инсульты и другие сердечные заболевания. Сочетайте ее с газированной водой или диетическим лимонадом, чтобы снизить количество калорий и сахара, сообщает t3. com.

Тёмное пиво

Темный эль, изготовленный из жареного ячменя, содержит пребиотики, которые питают наши полезные кишечные бактерии. Один стакан содержит широкий спектр витаминов и минералов, включая железо и кремний. Растительные соединения в напитке также могут помочь с балансом эстрогена.

Светлое пиво

Оно содержит несколько витаминов группы В, а одна бутылка, как известно, содержит больше кальция, магния и селена, чем порция вина. Пиво с содержанием алкоголя 4% обычно является лучшим выбором, и вы также получите около 100 калорий из него.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.



