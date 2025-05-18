Бюджетный деликатес—рецепт из простых ингредиентов: как приготовить кальмаров по-строгановски

По-строгановски можно приготовить не только говядину. Морепродукты тоже отлично раскрываются в нежном, чуть кисловатом соусе. И кальмары — лучшее тому доказательство. Нарезанные тонкими полосками, они быстро обжариваются с луком, а затем томятся в сметанно-томатной заливке. Получается сочно, ароматно, и, главное — за 15 минут.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain салат с кальмаром

Что понадобится (на 2 порции)

Кальмары — 2 шт. (250 г)

Репчатый лук — 1 шт. (100 г)

Сливочное масло — 20 г

Мука — 10 г

Сметана 15-20% — 50 г

Томатная паста — 20 г

Вода — 50 мл

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить

Подготовка. Если кальмары заморожены — дайте им полностью оттаять. Промойте, снимите плёнки, удалите внутренности и хитиновую пластину. Разрежьте тушку вдоль и расправьте. Отбейте и нарежьте. Слегка пройдитесь по мясу молоточком — это сделает кальмары нежнее. После отбивания нарежьте их тонкими полосками шириной около 0,5-0,8 см. Обжарка кальмаров. В сковороде растопите сливочное масло и выложите кальмары. Обжаривайте 2-3 минуты, пока не испарится выделившаяся жидкость. Приправьте солью и перцем. Лук и мука. Нарежьте лук тонкими полукольцами или перьями и добавьте к кальмарам. Посыпьте мукой и обжаривайте всё вместе ещё 1-2 минуты, помешивая. Соус. Смешайте сметану с томатной пастой, влейте 50 мл воды. Вылейте смесь в сковороду, перемешайте. Убавьте огонь до минимума и тушите 2-3 минуты.

Подача

Кальмары по-строгановски хороши сами по себе, особенно в горячем виде. Но ещё лучше — с гарниром: отварной картофель, рис, киноа, булгур — подойдут отлично. Соус получается нежный, с лёгкой кислинкой, а лук остаётся упруго-хрустящим, не расползается.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

