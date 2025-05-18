Бюджетный деликатес—рецепт из простых ингредиентов: как приготовить кальмаров по-строгановски

По-строгановски можно приготовить не только говядину. Морепродукты тоже отлично раскрываются в нежном, чуть кисловатом соусе. И кальмары — лучшее тому доказательство. Нарезанные тонкими полосками, они быстро обжариваются с луком, а затем томятся в сметанно-томатной заливке. Получается сочно, ароматно, и, главное — за 15 минут.
Кальмары — 2 шт. (250 г)
Репчатый лук — 1 шт. (100 г)
Сливочное масло — 20 г
Мука — 10 г
Сметана 15-20% — 50 г
Томатная паста — 20 г
Вода — 50 мл
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Кальмары по-строгановски хороши сами по себе, особенно в горячем виде. Но ещё лучше — с гарниром: отварной картофель, рис, киноа, булгур — подойдут отлично. Соус получается нежный, с лёгкой кислинкой, а лук остаётся упруго-хрустящим, не расползается.
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.
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