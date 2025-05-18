Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетная резина: как не ошибиться при покупке на лето
Ефремов после колонии: шок от китайских машин и тайная борьба за здоровье
8 шагов к вау-волосам: как добиться салонного эффекта дома
Сваха раскрыла правду: вот по какой простой причине Анастасия Волочкова не может устроить свою личную жизнь
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром

Неожиданный способ приготовить картошку — вы точно такого не пробовали: вкусное из ничего

2:35
Еда

Из обычного картофеля можно приготовить не только пюре, запеканку или оладьи. Если хочется чего-то необычного — попробуйте сделать несладкий хворост. Он получается удивительно лёгким, хрустящим снаружи и нежным внутри. Идеально подходит к сметане или кетчупу, а ещё - к дружеским посиделкам.

Печенье хворост
Фото: flickr.com by Blazej Pieczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Печенье хворост

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Картофель — 660 г (в очищенном виде)

  • Мука — около 250 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Соль — 1 ч. ложка

  • Растительное масло для жарки — 300 мл

Для подачи (по желанию)

  • Сметана или кетчуп — по вкусу

Как приготовить картофельный хворост

  1. Подготовка продуктов. Картофель очистите, вымойте и нарежьте. Муку предварительно просейте — так тесто получится более воздушным.
  2. Варим картошку. Сложите картофель в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне около 30 минут до готовности. После варки воду слейте и немного остудите картофель.
  3. Делаем пюре. Пропустите картофель через мясорубку с самой мелкой решёткой — получится однородная масса, идеально подходящая для теста.
  4. Готовим тесто Разделите яйца на белки и желтки. В картофельное пюре добавьте желтки и соль. Всё тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки до крепкой пены и аккуратно введите их в массу. Затем добавьте около 200 г муки — возможно, потребуется чуть больше, ориентируйтесь на консистенцию. Замесите мягкое, пластичное тесто.
  5. Формируем хворост. Раскатайте часть теста в пласт толщиной 3-4 мм. Нарежьте его полосками примерно 12-13 см в длину и 3 см в ширину. В центре каждой полоски сделайте надрез. Один край проденьте через надрез и выверните. Повторите с остальным тестом.
  6. Жарим. Нагрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Масла должно быть достаточно, чтобы хворост свободно плавал. Обжаривайте заготовки до золотистой корочки — около 5 минут с каждой стороны.
  7. Подача. Готовый хворост выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячим — с любимыми соусами, сметаной или просто так. Это вкусно. Очень.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей
Недвижимость
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей Аудио 
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Туризм
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром
Тот случай, когда десерт полезнее, чем завтрак: этот торт уходит со стола первым.
Смешали это с навозом — и клубни начали расти как на дрожжах
Не повторяйте эти ошибки при выборе смесителя — дорого обходятся
Из-за этих мелочей сельдерей часто не растет — исправьте и получите суперурожай
Когда дыхание кошки становится кошмаром: что может скрываться за неприятным запахом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.