Неожиданный способ приготовить картошку — вы точно такого не пробовали: вкусное из ничего

Из обычного картофеля можно приготовить не только пюре, запеканку или оладьи. Если хочется чего-то необычного — попробуйте сделать несладкий хворост. Он получается удивительно лёгким, хрустящим снаружи и нежным внутри. Идеально подходит к сметане или кетчупу, а ещё - к дружеским посиделкам.
Фото: flickr.com by Blazej Pieczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Печенье хворост
Ингредиенты (на 6 порций)
Картофель — 660 г (в очищенном виде)
Мука — около 250 г
Яйца — 2 шт.
Соль — 1 ч. ложка
Растительное масло для жарки — 300 мл
Для подачи (по желанию)
Сметана или кетчуп — по вкусу
Как приготовить картофельный хворост
Подготовка продуктов. Картофель очистите, вымойте и нарежьте. Муку предварительно просейте — так тесто получится более воздушным.
Варим картошку. Сложите картофель в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне около 30 минут до готовности. После варки воду слейте и немного остудите картофель.
Делаем пюре. Пропустите картофель через мясорубку с самой мелкой решёткой — получится однородная масса, идеально подходящая для теста.
Готовим тесто Разделите яйца на белки и желтки. В картофельное пюре добавьте желтки и соль. Всё тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки до крепкой пены и аккуратно введите их в массу. Затем добавьте около 200 г муки — возможно, потребуется чуть больше, ориентируйтесь на консистенцию. Замесите мягкое, пластичное тесто.
Формируем хворост. Раскатайте часть теста в пласт толщиной 3-4 мм. Нарежьте его полосками примерно 12-13 см в длину и 3 см в ширину. В центре каждой полоски сделайте надрез. Один край проденьте через надрез и выверните. Повторите с остальным тестом.
Жарим. Нагрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Масла должно быть достаточно, чтобы хворост свободно плавал. Обжаривайте заготовки до золотистой корочки — около 5 минут с каждой стороны.
Подача. Готовый хворост выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячим — с любимыми соусами, сметаной или просто так. Это вкусно. Очень.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).