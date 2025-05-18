Неожиданный способ приготовить картошку — вы точно такого не пробовали: вкусное из ничего

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Из обычного картофеля можно приготовить не только пюре, запеканку или оладьи. Если хочется чего-то необычного — попробуйте сделать несладкий хворост. Он получается удивительно лёгким, хрустящим снаружи и нежным внутри. Идеально подходит к сметане или кетчупу, а ещё - к дружеским посиделкам.

Фото: flickr.com by Blazej Pieczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Печенье хворост

Ингредиенты (на 6 порций)

Картофель — 660 г (в очищенном виде)

Мука — около 250 г

Яйца — 2 шт.

Соль — 1 ч. ложка

Растительное масло для жарки — 300 мл

Для подачи (по желанию)

Сметана или кетчуп — по вкусу

Как приготовить картофельный хворост

Подготовка продуктов. Картофель очистите, вымойте и нарежьте. Муку предварительно просейте — так тесто получится более воздушным. Варим картошку. Сложите картофель в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне около 30 минут до готовности. После варки воду слейте и немного остудите картофель. Делаем пюре. Пропустите картофель через мясорубку с самой мелкой решёткой — получится однородная масса, идеально подходящая для теста. Готовим тесто Разделите яйца на белки и желтки. В картофельное пюре добавьте желтки и соль. Всё тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки до крепкой пены и аккуратно введите их в массу. Затем добавьте около 200 г муки — возможно, потребуется чуть больше, ориентируйтесь на консистенцию. Замесите мягкое, пластичное тесто. Формируем хворост. Раскатайте часть теста в пласт толщиной 3-4 мм. Нарежьте его полосками примерно 12-13 см в длину и 3 см в ширину. В центре каждой полоски сделайте надрез. Один край проденьте через надрез и выверните. Повторите с остальным тестом. Жарим. Нагрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Масла должно быть достаточно, чтобы хворост свободно плавал. Обжаривайте заготовки до золотистой корочки — около 5 минут с каждой стороны. Подача. Готовый хворост выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячим — с любимыми соусами, сметаной или просто так. Это вкусно. Очень.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

