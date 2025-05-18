Секретное оружие к мясу, блинам и утренней каше — брусничное варенье

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Брусничное варенье — это когда в одной ложке кислинка, сладость, лёгкая терпкость и аромат леса. Готовится без кулинарных выкрутасов, зато хранится всю зиму и подходит ко всему: от утренней овсянки до мяса и сыров.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bergsten Брусника

Что понадобится

Брусника — 1 кг

Сахар — 1,3-1,5 кг

По желанию: мёд (100 г), палочка корицы, 2-3 бутона гвоздики

Подготовка ягод

Бруснику нужно тщательно перебрать — убрать всё мятое, недозрелое, почерневшее. Ягоды промыть в холодной воде, откинуть на дуршлаг.

Чтобы ягоды в варенье не "лопались" и не теряли форму, их стоит бланшировать: опустить в кипяток на 2-3 минуты, а потом сразу откинуть, дать воде стечь.

Варим сироп

На той самой воде, в которой варились ягоды, делаем сироп: 300 мл воды + 700 г сахара. Доводим до кипения и получаем основу для варенья.

Готовим варенье

Ягоды заливаем горячим сиропом. Ставим на умеренный огонь и увариваем 2-2,5 часа, пока варенье не станет густым, блестящим и насыщенным. При желании — в конце можно добавить немного мёда, корицу, гвоздику — получится чуть более пряный вариант.

Стерилизуем и закатываем

Пока варенье доходит до нужной густоты, простерилизуйте банки (0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут при 100 °C). Разлейте готовое варенье по горячим банкам, плотно закрутите и оставьте остывать под полотенцем.

Варенье из брусники — это про вкус детства, прохладных осенних вечеров и зимние завтраки с тостами и чаем. Оно в меру сладкое, с лёгкой лесной кислинкой и ароматом домашнего уюта.

Уточнения

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

