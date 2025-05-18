Секретное оружие к мясу, блинам и утренней каше — брусничное варенье

Брусничное варенье — это когда в одной ложке кислинка, сладость, лёгкая терпкость и аромат леса. Готовится без кулинарных выкрутасов, зато хранится всю зиму и подходит ко всему: от утренней овсянки до мяса и сыров.
Брусника — 1 кг
Сахар — 1,3-1,5 кг
По желанию: мёд (100 г), палочка корицы, 2-3 бутона гвоздики
Бруснику нужно тщательно перебрать — убрать всё мятое, недозрелое, почерневшее. Ягоды промыть в холодной воде, откинуть на дуршлаг.
Чтобы ягоды в варенье не "лопались" и не теряли форму, их стоит бланшировать: опустить в кипяток на 2-3 минуты, а потом сразу откинуть, дать воде стечь.
На той самой воде, в которой варились ягоды, делаем сироп: 300 мл воды + 700 г сахара. Доводим до кипения и получаем основу для варенья.
Ягоды заливаем горячим сиропом. Ставим на умеренный огонь и увариваем 2-2,5 часа, пока варенье не станет густым, блестящим и насыщенным. При желании — в конце можно добавить немного мёда, корицу, гвоздику — получится чуть более пряный вариант.
Пока варенье доходит до нужной густоты, простерилизуйте банки (0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут при 100 °C). Разлейте готовое варенье по горячим банкам, плотно закрутите и оставьте остывать под полотенцем.
Варенье из брусники — это про вкус детства, прохладных осенних вечеров и зимние завтраки с тостами и чаем. Оно в меру сладкое, с лёгкой лесной кислинкой и ароматом домашнего уюта.
Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.
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