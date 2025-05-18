Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция наградила уехавшего из РФ Серебренникова за вклад в мировую культуру
Тайное оружие: какой алкоголь выбирают стройные люди?
В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов
Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе
Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее
Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини
Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов
Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо
Магнитное эхо прошлого: Земля оставила сообщение, которое поняли лишь сейчас

Секретное оружие к мясу, блинам и утренней каше — брусничное варенье

1:58
Еда

Брусничное варенье — это когда в одной ложке кислинка, сладость, лёгкая терпкость и аромат леса. Готовится без кулинарных выкрутасов, зато хранится всю зиму и подходит ко всему: от утренней овсянки до мяса и сыров.

Брусника
Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bergsten
Брусника

Что понадобится

  • Брусника — 1 кг

  • Сахар — 1,3-1,5 кг

  • По желанию: мёд (100 г), палочка корицы, 2-3 бутона гвоздики

Подготовка ягод

Бруснику нужно тщательно перебрать — убрать всё мятое, недозрелое, почерневшее. Ягоды промыть в холодной воде, откинуть на дуршлаг.

Чтобы ягоды в варенье не "лопались" и не теряли форму, их стоит бланшировать: опустить в кипяток на 2-3 минуты, а потом сразу откинуть, дать воде стечь.

Варим сироп

На той самой воде, в которой варились ягоды, делаем сироп: 300 мл воды + 700 г сахара. Доводим до кипения и получаем основу для варенья.

Готовим варенье

Ягоды заливаем горячим сиропом. Ставим на умеренный огонь и увариваем 2-2,5 часа, пока варенье не станет густым, блестящим и насыщенным. При желании — в конце можно добавить немного мёда, корицу, гвоздику — получится чуть более пряный вариант.

Стерилизуем и закатываем

Пока варенье доходит до нужной густоты, простерилизуйте банки (0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут при 100 °C). Разлейте готовое варенье по горячим банкам, плотно закрутите и оставьте остывать под полотенцем.

Варенье из брусники — это про вкус детства, прохладных осенних вечеров и зимние завтраки с тостами и чаем. Оно в меру сладкое, с лёгкой лесной кислинкой и ароматом домашнего уюта.

Уточнения

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии
Цветы и растения
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры
Тайное оружие: какой алкоголь выбирают стройные люди?
В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов
Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе
Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее
Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини
Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов
Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо
Магнитное эхо прошлого: Земля оставила сообщение, которое поняли лишь сейчас
Цветёт? Не зевай — один приём в это время удваивает урожай томатов без удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.